Van Rompuy alerta de relajación en reformas a los líderes europeos

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha alertado este lunes de que los líderes europeos se están relajando a la hora de poner en marcha las reformas económicas necesarias para salir de la crisis aprovechando la calma en los mercados financieros en las últimas semanas por el anuncio de intervención del Banco Central Europeo.



"Veo una tendencia a perder la sensación de urgencia tanto en las políticas a corto plazo como en el largo plazo. Esto no debe ocurrir", ha dicho Van Rompuy en un mensaje de vídeo.



"Las reformas económicas están empezando a dar resultados y la UE en su conjunto está mucho mejor equipada ahora para protegerse de las turbulencias financieras. Pero mientras haya 25 millones de personas en nuestros países buscando trabajo y mientras no hayamos estabilizado plenamente el euro no podemos relajarnos y voy a garantizar que no nos relajemos", ha resaltado el presidente del Consejo Europeo.



Van Rompuy: "Europa está en el camino de salida de la crisis, pero todavía queda trabajo por hacer"

También ha expresado que "tenemos que seguir reformando nuestras economías, haciéndolas más competitivas, haciendo más fácil la creación de empleo" aunque reconoce que "no siempre será simple, pero es la mejor manera de garantizar crecimiento y empleo para el futuro".

El presidente del Consejo Europeo ha señalado que las próximas cumbres de líderes europeos serán "cruciales" para corregir los problemas detectados en la estructura institucional del euro. "Discutiremos planes muy concretos para una unión económica y monetaria más estrecha", ha apuntado.



El equipo de Van Rompuy consultará durante esta semana con las capitales y con la Eurocámara para preparar las propuestas que se discutirán en la cumbre del 18 y 19 de octubre. "Hacemos esto no sólo para tener una moneda estable o presupuestos sólidos, lo hacemos por el crecimiento y el empleo, para un futuro común, porque queremos que Europa siga siendo el mejor lugar del mundo para vivir", ha explicado el presidente del Consejo Europeo.