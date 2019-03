Valerano Gómez: "La protección económica de los parados no corre peligro"

Ha asegurado que la economía española ha alcanzado casi el nivel en el que no destruye se empleo, aunque ha admitido que no será hasta mediados de 2011 cuando se empiecen a crear puestos de trabajo, y que aún entonces se creará “poco empleo”. “La salida de la crisis va a ser más lenta que en el pasado”, ha admitido.



El titular de Trabajo ha estimado que se pueden crear entre 40.000 y 50.000 empleos el próximo año, siempre se que cumpla la previsión de crecimiento del Gobierno (por ahora sólo crece el 0,2% y necesitaría hacerlo por encima del 2%).



Gómez ha insistido en que hay que mejorar la formación de losparados, pero ha asegurado que la ayuda de 426 euros para quienes hayan agotado el subsidio de desempleo "no peligra", aunque hay que tener en cuenta el elevado coste que tiene.



Gómez se ha mostrado optimista con el diálogo social, un día después de la primera reunión con los sindicatos tras la huelga. Ha considerado “muy importante volver a tender esos puentes de diálogo roto”, y ha añadido que comprende que después de la huelga general los sindicatos esperasen “algo más”.



El titular de Trabajo ha añadido que tratará de llegar a acuerdos con las formaciones políticas sobre el sistema de pensiones. El Ejecutivo trasladará en diciembre su propuesta "abierta" de reformas, que incluye la de alargar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.