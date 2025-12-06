La España "interior" destino favorito en el Puente de la Constitución

"Más allá de Madrid... Más allá de Barcelona... hay que venir acá a conocer esta particularidad de estos lugares tan lindos..." Gabriella, argentina de la ciudad de Córdoba, se refiere a la España interior... de esa que espera a ser descubierta... Por ejemplo, Ávila. "Dos, tres días en los que puedan disfrutar de una ciudad medieval, vestida de navidad... una ciudad tranquila, una ciudad con una gastronomía excelente... y de unos cielos que por mucho frío que haga, siempre están despejados" nos comenta Sonsoles Prieto, Teniente de Alcalde de la ciudad amurallada.

Además de los célebres destinos turísticos, hay una España más desconocida llena de bellas sorpresas

Puede que nos llueva... seguramente nos hará mucho frío... pero estas inclemencias no restan alicientes para visitar ciudades como Ávila. Aquí los atractivos son innumerables: cascos históricos perfectamente conservados... gastronomía deliciosa y comercios tradicionales que ya no existen en las grandes capitales... un auténtico viaje en el tiempo. En la hermosa localidad donde Santa Teresa de Jesús vio la luz, hay tiendas como la pastelería Yselma con más de ochenta años funcionando ininterrumpidamente. "Se puede decir que viene gente nostálgica del comercio tradicional?" le preguntamos a Benjamín Muñoz, responsable de uno de los lugares más tradicionales para comprar las celebérrimas yemas. "Sin lugar a dudas y cada vez lo notamos más... que cuando entran aquí dicen... es que de de donde venimos nosotros, esto ya no hay" afirma orgulloso Benjamín. "Las yemas de Ávila, tienen mucho renombre y de hecho a las pruebas me remito que yo ya llevo unas pocas" comenta bolsa en mano, Ana, procedente de Granada.

Cascos históricos, deliciosa gastronomía y tranquilidad, principales alicientes

Tampoco faltan lugares de ensueño para descansar. "Bueno, Beatriz -¿cuál es la peculiaridad de esta habitación?" le planteamos a Beatriz Jimeno, responsable de uno de los hoteles más exclusivos de Ávila, el Sofraga, construido en un antiguo monasterio. "Bueno esta habitación cuenta con una bañera, que se encuentra dentro de la propia muralla... o sea... ¿un baño de historia?... Eso es... un baño de historia" nos responde Beatriz divertida. Pero en esta localidad castellana no podemos olvidarnos de la buena cocina. "De Ávila son las revolconas, las judías, el chuletón, los asados, el cochinillo, el cordero... aquí tenemos un turrón de foie fantástico..." nos comenta Carmelo, Segundo Jefe de Cocina del afamado restaurante de este establecimiento.

