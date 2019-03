UPA pide que suba el precio de la leche para afrontar los costes de producción

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha reunido hoy en Madrid con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos.

La organización ha transmitido al ministro su malestar por la difícil situación económica que atraviesa el sector de la ganadería. UPA ha manifestado su preocupación por los problemas de abastecimiento para alimentar a los animales y por los elevados costes de producción, así como por las consecuencias que esta situación podría acarrear. "Si además de subir el precio hay una falta de abastecimiento, toda la ganadería en España peligrará", ha dicho Ramos. UPA ha señalado que es necesario tomar medidas urgentes para que esta crisis no llegue más lejos: "Esto ha de cambiar, si no muchos ganaderos no llegarán a final de año, o incluso a final de mes".

Por su parte, Arias Cañete ha mostrado su apoyo y comprensión a esta organización y a todo el sector ganadero. El ministro se ha comprometido a convocar la próxima semana a la industria y a la distribución para analizar la repercusión en el precio de la leche del aumento de los gastos de producción. "La mejor medida es que los precios reflejen los costes de producción", ha asegurado Arias Cañete, que ha expresado su confianza en la industria láctea de nuestro país y sus trabajadores, "España no puede ser meramente un país importador de productos lácteos, cuando nuestros ganaderos producen leche de la máxima calidad".

UPA pide que suba el precio de la leche para poder afrontar los costes de producción, de los cuales el 75% corresponde a la alimentación del ganado.