España supera por primera vez los 22,5 millones de afiliados mientras el paro repunta un 0,85% en julio

España ha superado por primera vez los 22,5 millones de afiliados medios a la Seguridad Social tras sumar 41.727 ocupados en julio, hasta alcanzar los 22.508.065 cotizantes. En paralelo, el paro registrado aumentó en 19.517 personas respecto al mes anterior, hasta situarse en 2.311.499 desempleados, la cifra más baja para un mes de julio desde 2007, según los datos publicados este martes por los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Trabajo y Economía Social.

Pese al repunte mensual del desempleo, en términos interanuales el mercado laboral mantiene una evolución positiva. La afiliación ha aumentado en 642.562 personas en los últimos doce meses, lo que supone un crecimiento superior al 2,9%, mientras que el paro se ha reducido en 93.107 personas, un 3,87% menos que hace un año.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado que el empleo "crece a un ritmo excepcional" en lo que va de 2026 y ha subrayado que la Seguridad Social ha ganado 663.652 afiliados desde comienzos de año. Asimismo, la afiliación de trabajadores extranjeros alcanzó un nuevo máximo histórico con 3.512.223 cotizantes, el 15,6% del total, tras sumar más de 66.000 ocupados en julio y más de 420.000 en el último año.

Crece el empleo y mejora la estabilidad laboral

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación aumentó en 79.567 personas durante julio y encadena ya 66 meses consecutivos de crecimiento del empleo. Además, los registros diarios reflejan que durante la mayor parte del mes se superó la barrera de los 22,5 millones de afiliados.

Por sectores, las mayores subidas interanuales de afiliación se registraron en las actividades de edición, radiodifusión y producción de contenidos (6,4%), la construcción (6,1%) y las actividades inmobiliarias (5,6%). En el Régimen General también destacaron los incrementos en construcción, agricultura y actividades sanitarias. Entre los trabajadores autónomos, que ya suman 3.472.357, el crecimiento anual fue del 1,7%, con casi 58.000 afiliados más que hace un año.

La Seguridad Social también destaca la mejora de la calidad del empleo. Desde julio de 2021 hay casi 4,9 millones más de trabajadores con contrato indefinido y más de dos millones menos con contrato temporal. La tasa de temporalidad se sitúa ya en el 13,4%, frente al 29,4% registrado hace cinco años.

El paro sube en julio, aunque sigue en mínimos

El paro registrado aumentó en julio en 19.517 personas, una evolución que el Ministerio de Trabajo atribuye, entre otros factores, a la menor influencia de la estacionalidad y al proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros, que ha permitido que personas sin acceso previo a los servicios públicos de empleo puedan inscribirse como demandantes.

Por sectores, el desempleo aumentó principalmente en los servicios, con 8.221 parados más; en la construcción, con 2.433; y entre las personas sin empleo anterior, con 8.268. Industria y agricultura registraron variaciones prácticamente testimoniales.

Por sexo, el paro femenino aumentó en 7.707 mujeres, hasta situarse en 1.396.016 desempleadas, mientras que el masculino creció en 11.810 personas, hasta 915.483. En comparación con julio de 2025, ambos registran descensos, especialmente entre las mujeres, cuyo paro cae un 4,38%. El desempleo entre los menores de 25 años volvió a marcar un mínimo histórico para un mes de julio, con 159.562 jóvenes inscritos en las oficinas de empleo.

En cuanto al comportamiento territorial, el paro solo descendió en Andalucía, Extremadura y Cantabria. Andalucía lideró la bajada, con 9.661 desempleados menos. Durante julio se firmaron 1.587.141 contratos, de los que 617.211 fueron indefinidos, lo que representa el 38,9% del total. Por último, el sistema de protección por desempleo alcanzó una cobertura del 80,96% en junio, la más alta de la serie histórica para ese mes, con 1,72 millones de beneficiarios y una inversión total cercana a los 1.942 millones de euros.