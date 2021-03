Podemos lleva a la calle el último enfrentamiento con el PSOE con las manifestaciones que exigen regular el precio del alquiler

Unidas Podemos quiere presionar al Gobierno para que se modifique el proyecto de la Ley de Vivienda y ha convocado a cientos de personas a que se manifiesten en Madrid para exigir que se regulen los precios del alquiler y aseguran que esas "bonificaciones" de las que habla José Luis Ábalos no son "suficientes" y añaden que no es lo que habían pactado.

Bajo el lema "20M, por una ley que garantice la vivienda" la diputada de la formación morada Isabel Serra ha pedido al PSOE que "se eche atrás " con su proyecto de Ley de Vivienda y cuide el Gobierno de coalición.

"Hay que parar los pies a los fondos buitre", ha subrayado Serra, para quien es inaceptable que las familias y los jóvenes no tengan para pagar el alquiler, que haya tantas familias deshauciadas y que las grandes constructoras manden tanto".

Serra acusa al PSOE de no cumplir el acuerdo de Gobierno sobre el que dice no es "solo entre partes, sino también con la ciudadanía".

En esta concentración también ha participado la candidata a las elecciones en la Comunidad de Madrid por Más Madrid, Mónica García, quien ha insistido en que es el "momento de ponernos en hora con el resto de países europeos que sí han puesto regulaciones" a los alquileres.

"Como a la señora Ayuso la regalan los pisos para sus estancias desarrolla una política de inmobiliaria", ha comentado en relación a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de no proteger a los ciudadanos, mientras resaltaba que quien sufre la falta de vivienda "no se plantea si el problema es comunismo o libertad sino que tenemos un derecho que no se cumple".

Barcelona, San Sebastián,Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Huesca, Murcia o Logroño han sido algunas de las ciudades en las que se han convocado manifestaciones contra la Ley de la Vivienda.

Qué se pide