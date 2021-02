La advertencia de Pablo Iglesias a José Luis Ábalos por la ley de vivienda: "Es un error tensionar al Gobierno"

Continúa el enfrentamiento en el Gobierno de coalición. En esta ocasión es por la regulación del precio del alquiler. Este es el punto de desencuentro. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza limitar el precio de los alquileres y Podemos no cede. Le recuerda el socio de Gobierno que lo pactaron en su programa. Si no lo cumplen Podemos no va apoyar la ley de vivienda.

Nuevo enfrentamiento

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, considera que el PSOE "tensiona" la coalición cuando incumple acuerdos "firmados" por él y por Pedro Sánchez.

Podemos advierte al PSOE de que la regulación del alquiler en la ley de vivienda es "absolutamente clave y una línea roja" y se ha cuestionado "para qué sirve un Gobierno de coalición progresista" si ni siquiera eso le atañe. El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha cargado contra el PSOE y el ministro José Luis Ábalos.

"Ni el ministro Ábalos ni nadie va a encontrar un solo caso donde se haya podido hacer frente exitosamente al problema de la vivienda solo con incentivos fiscales", ha indicado Gerardo Pisarello un días después de las declaraciones de Ábalos. "La vivienda en alquiler debe ser un derecho como la educación o la sanidad".

El diputado de UP ha recalcado que "esto no va de generar ruido entre socios, sino que va de cumplir la palabra dada", ha añadido, así como ha reflexionado: "Si un Gobierno no sirve para regular las pensiones, para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?".