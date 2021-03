Pablo Iglesias advierte al PSOE sobre la ley de vivienda: "El acuerdo está para cumplirse, no vamos a consentir que se falte el respeto"

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha avisado de que el acuerdo de investidura está para cumplirse y en su opinión la propuesta socialista no se corresponde con el documento que firmaron. No ser consecuente, ha abundado, es una "falta de respeto a los ciudadanos", que asegura que él no permitirá.

La advertencia de Podemos

Unidas Podemos ha lanzado hoy una advertencia a su socio de gobierno, el PSOE. Podemos ha avisado de que la propuesta de rebajar los alquileres con incentivos fiscales no saldrá adelante a no ser que los socialistas decidan "cambiar de socio" de Gobierno y aliarse con el Partido Popular.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha advertido al PSOE de que mantener esa propuesta podría hacer tambalear al Gobierno de coalición, porque de salir adelante sería con el "apoyo del Partido Popular" en lugar de con socios de investidura como ERC, Más País o EH Bildu, que exigen que el Ejecutivo ponga límite a los precios, los mismo que reclama Podemos.

Los dos dirigentes de Unidas Podemos y con cargos en el Gobierno de coalición han hecho estas declaraciones después de que José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, propusiese contener los precios del alquiler mediante incentivos fiscales.