Horas antes, el secretario de la Federación del Metal de UGT, Manuel Fernández López, ya había adelantado que el anunciado paro tendría lugar el próximo 29 de septiembre.



Hasta entonces habrá dos grandes citas: el 30 de junio se celebrarán concentraciones y manifestaciones en las distintas comunidades autónomas y el 9 de septiembre tendrá lugar en Madrid un acto masivo de representantes sindicales.

En cualquier caso, ambos sindicatos han condicionado la fecha a posibles cambios, por ejemplo en los Presupuestos y en las pensiones.



Méndez ha valorado que con la decisión de aprobar una reforma de estas características “se consolida un cambio de carril en la política del Gobierno”. Y ha añadido que el “guardagujas de este cambio de carril ha sido la Unión Europea”.



El secretario general de UGT ha querido suponer “que tenemos una versión completa y pormenorizada” de la reforma que el Gobierno aprobará este miércoles. Ha asegurado que es una reforma regresiva, que no va a general confianza ni a resolver problemas, y que va a consolidar aún más la dualidad entre trabajadores temporales y estables.



“Da más facilidades abarata el despido y permite aún más la intervención privada”, ha añadido Méndez, quien ha concluído que “todo ello avala el carácter negativo de la reforma laboral”.

Los líderes de ambos sindicatos han considerado que el 29 de septiembre "no está fuera de plazo” porque coincidirá con el trámite como proyecto de ley de la reforma que el miércoles quedará aprobada como decreto: “Si se confirman las fechas, estará en ese momento sometido al escrutinio de los partidos”, han explicado.



Fernández Toxo ha querido dejar claro que el destinatario de la protesta no es otro que el Gobierno: "La huelga está convocada para que modifique la orientación de su política y para conseguir que el decreto no se instale definitivamente".