Tsipras: "Nunca pedí el 'no' para salir de Europa, sino para fortalecer nuestra capacidad negociadora"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado este viernes ante el Parlamento su nueva oferta de negociación a los acreedores, que será sometida a votación esta madrugada en la cámara. En su comparecencia, el primer ministro ha señalado que su Ejecutivo se ha visto obligado a tomar medidas que no se encontraban en su programa electoral.



Sobre el referéndum de la semana pasada, en el que una mayoría de los griegos se negaron a volver a las conversaciones con la troika según las condiciones previas, el primer ministro ha declarado que ese resultado no le daba el derecho para romper relaciones con Europa.



"No estoy dejando vendidos a los griegos. Nunca pedí el 'no' para salir de Europa, sino para fortalecer nuestra capacidad negociadora", ha declarado.



El primer ministro griego afirmo que el Gobierno ha hecho muchas concesiones en la propuesta enviada a los acreedores respecto a su programa inicial, a cambio de mantener al país en el euro y conseguir financiación, un paquete de inversiones y la reestructuración de la deuda.



"No quiero ocultar la verdad. El acuerdo que se debatirá en el Eurogrupo está lejos de nuestro programa", explicó Tsipras