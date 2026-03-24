Transportistas, agricultores y pescadores ven insuficientes las ayudas y amenazan con protestas: "No sé cómo vamos a aguantar"

El precio de los carburantes empieza a dar un respiro. Hoy la gasolina es 20 céntimos más barata que el sábado-antes de que entraran en vigor los descuentos- y el diésel ha bajado 17 céntimos. Aun así, los sectores más afectados por la crisis derivada de la guerra en Irán consideran "insuficientes" las medidas del Gobierno.

El malestar crece especialmente entre los transportistas, que amenazan con protestas masivas si el Gobierno no aprueban nuevas ayudas. Pasan el día en la carretera y aseguran que el alivio es mínimo. "No sé cómo vamos a aguantar aquí… vienen bien, pero siguen siendo caro, fíjate el importe, 930 euros… creo que se queda muy pobre. 15 céntimos menos no te van a solucionar", lamenta un transportista.

Los sectores más afectados por la guerra exigen al Gobierno ayudas directas urgentes

La Confederación Nacional de Transporte de Mercancías (CNTM) ya ha pedido reunirse con los ministerios. Su presidente, Javier Arnedo, advierte: "Las medidas son insuficientes y en algún caso contraproducentes". Y lanza un aviso claro: "Si no se llega a un acuerdo no podremos controlar el descontento ni parar las movilizaciones".

Hay pescadores que solo salen a faenar cada dos días porque no les compensa

En el sector del mar, la situación es igual de complicada. Pescadores y armadores también ven insuficiente el descuento de 20 céntimos. Algunos barcos ya solo salen a faenar cada dos días porque dicen que el precio del combustible "es inasumible". "Nos evoca al amarre si esto sigue así, es la triste realidad", aseguran. Reclaman ayudas directas urgentes: "Las economías no aguantan e ir a pedir un crédito para comprar gasóleo me parece un poco ridículo", nos cuenta un armador en Galicia.

También los autónomos piden más apoyo. "Tienen en su vehículo una de las principales herramientas de trabajo", recuerda Eduardo Abad, presidente de UPTA.

En el campo, agricultores y ganaderos denuncian que se está "especulando de forma descontrolada y masiva" con el gasoil y reclaman a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que actúe de inmediato. Aunque reconocen cierto alivio, lo consideran insuficiente. "Un leve balón de oxígeno para soportar el brusco incremento en los costes de producción. Los precios están muy lejos a los niveles previos al conflicto", asegura Cristóbal Cano, Secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores). Todos solicitan al Ejecutivo medidas urgentes.

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