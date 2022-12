Los trámites por internet complican la burocracia: "Tengo 90 años y no nos ayudan mucho"

Realizar cualquier trámite con la administración pública puede resultar una carrera de obstáculos. "Para renovar el DNI fue como imposible", "conseguir el padrón fue bastante pesado" o "sin ir más lejos, la declaración de la renta". Son algunos de los muchos comentarios que nos hacen en la calle.

Según el Instituto Nacional de Estadística, seis de cada diez usuarios se quejan de lo complicado que resulta hacer este tipo de gestiones online. En concreto apuntan a fallos técnicos con las páginas web, a lo difícil que es manejarse en ellas y a los problemas con la firma electrónica. Pero son los mayores el colectivo de la población que más dificultades encuentra a la hora de enfrentarse a la burocracia.

El laberinto de la burocracia

Juan lleva días intentando contactar con su compañía de agua para solucionar un problema con su recibo: "Te tratan como a uno que viene, se pone en la cola y ahí te quedas". Hace con nosotros un intento de llamada, pero después de un rato al teléfono, pulsando las diferentes opciones que le indica un contestador, sigue sin conseguir una respuesta: "echo en falta el trato personal".

Y así con cualquier trámite, por muy sencillo que pueda parecer. "Con el médico por ejemplo", nos comenta otra mujer, "te tienen ahí con la musiquita, con la musiquita y nada". Y ya cuando hay que hacerlo online la cosa se complica todavía más.

"De internet, cero patatero"

Cuatro de cada diez mayores de 65 años reconoce que nunca se ha conectado a internet, según la Unión Democrática de Pensionistas. "Yo de internet, cero patatero", nos cuenta Juan. Y quien más o menos maneja la Red, se encuentra después con páginas farragosas donde es muy complicado no perderse: "sí que me he liado ahí".

La mayoría termina pidiendo ayuda. "Hay cosas que me las hace mi hija", comenta un señor. Pero no todos tienen esa posibilidad. "Tengo 90 años y los papeleos con muy complicados para mi", asegura otro señor en Málaga, "no nos ayudan mucho".

