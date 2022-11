"¡Somos mayores, no somos tontos!", la queja contra los bancos en el madrileño barrio de Orcasitas

Este martes, en el barrio madrileño, Orcasitas, hubo una concentración bajo el lema '¡Somos mayores, no somos tontos!'. El objetivo es visibilizar las dificultades por las que pasan nuestros mayores cuando van a los bancos. El vecindario esta harto de las complicaciones que tienen a la hora de hacer gestiones bancarias.

Félix López-Rey presidente de la Asociación vecinal de Orcasitas, organizó esta concentración: "Lo que no se puede hacer es que estén abusando de nosotros, es una autentico abuso, esto es un desprecio". Entre los vecinos, dicen que se sienten apartados de la sociedad por el trato, "nos sentimos así un poquito desplazados" aseguraba Asunción, una de las protestantes.

Atención de calidad

Buscan atención de calidad, aseguran que las condiciones en las que se encuentran cuando van a sacar dinero son nefastas. Una de las vecinas asegura a Antena 3 Noticias que los tiempos de espera son demasiado largos: "vamos y nos dicen espera un momento, espera un momento, que es una hora”.

También lo cuenta la presidenta de la asociación vecinal de Orcasitas, María del Carmen Martínez: "me da mucha pena que nuestros mayores, que se tiran hasta una hora esperando haga frio o calor. Todo para sacar un poquito de dinero, de esa pensión... es denigrante". Piden que se les atienda como se les tiene que atender: "pedimos que como clientes de banco se nos trate como a clientes".

No entienden las comisiones

A parte del tiempo de espera, piden respuestas ante el aumento de las comisiones. La vocal de la asociación, María del Carmen nos daba cifras de esto: "cobraban 12 euros de Comisión para manejar esa cuenta y ahora 60 euros trimestrales...", asegura que hay personas que cobran 300 euros y que, con las comisiones, se van sus ingresos: "les cobra más el banco por mantener esa cuenta que lo que ellos puedan ingresar".

Los vecinos no entienden muchos de los pagos, "me mandan los recibos en carta y me cobran un euro por recibo". Ángeles que pagó 25 euros para ir de excursión, le cobraron comisión por las gestiones: "para pagar una excursión para ir a Talavera, tengo que pagar dos euros ¿Y entonces yo para que tengo dinero en el banco?".

Brecha digital

Una de las principales luchas que tienen con los bancos es la digitalización. "Yo sola no lo sé hacer, yo no estoy digitalizada, ni con las maquinas estas ni nada, yo tengo 83 años", como Encarni, hay muchos. Otros, a pesar de que puedan manejar muchas de las máquinas, como Lucia, tienen miedo "me puedo confundir a través de cajero a través de internet y me da miedo hacer ninguna función por internet”".

Lo que los vecinos quieren, es independencia, "no tengo por qué estar llamando a los hijos o a las nueras y a los yernos para hacer cualquier historia". Por todos estos motivos, estos vecinos de Orcasitas están enfadados, exigen mejorar las condiciones.