Toxo: "Se puede pasar de la resignación al conflicto en muy poquito tiempo"

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado en el programa Herrera en la Onda, de ONDA CERO, sobre las negociaciones con el Gobierno, que “el problema fundamental es el pretendido retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación, así como los años necesarios de cotización a la Seguridad Social para acceder a derechos máximos.



Me parece excesivo plantear pasar de 35 a 41 años, pues lesionaría bastante seriamente los intereses de una franja importante de trabajadores. Es absolutamente inasumible. No se puede castigar de esta manera a las personas que trabajan”.



En opinión de Fernández Toxo, “el futuro de las pensiones nunca debió mezclarse con la crisis económica, y mucho menos romper con el Pacto de Toledo, como ha hecho el Gobierno. Ahora tenemos que trabajar a marchas forzadas todos los demás para recomponer los platos rotos”.



A la pregunta de si van a movilizarse y si están en condiciones de hacerlo en caso de que el Gobierno no acceda a sus pretensiones, el líder de CCOO ha contestado lo siguiente: “en condiciones, desde luego que si.



Que no se fíe el Gobierno porque la fractura que ha generado con su base social es tan profunda que creo que sus efectos, en gran medida, son irreversibles. Y del estado de resignación se puede pasar al de la expresión pública del conflicto en muy poquito tiempo. Seguimos comprometidos con el Pacto de Toledo para hacer las reformas necesarias para garantizar el futuro de las pensiones en España. Pero en España ya existe la jubilación a los 67, a los 68, a los 69 y a los 70. España tiene la edad de jubilación real más alta de Europa en estos momentos”.



Respecto a la necesidad o no de adelantar elecciones, Toxo ha manifestado en ONDA CERO que “hay un partido en el Gobierno que está gobernando con un programa que no pasó por las urnas. Y cuando esto sucede, y de forma tan evidente, es conveniente que la ciudadanía hable. Tenemos una oportunidad de reconducir las cosas en el arranque del año 2011”.