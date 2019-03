Toxo: "Prefiero agotar las posibilidades de acuerdo antes de llegar a la huelga general"

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que prefiere "agotar" todas las posibilidades de entendimiento antes que tener que convocar una huelga general, y ha reiterado que llegar o no a esta movilización "depende del Gobierno".

Toxo, en declaraciones a Onda Cero, ha recordado que, para CC.OO., la subida obligatoria de la edad de jubilación a los 67 años es una frontera que delimita el acuerdo o el desacuerdo, y ha asegurado que los sindicatos "conectan mucho más" con la posición de la mayoría del Parlamento que con la del Gobierno.

En su opinión, el Pleno que celebrará el Congreso el 25 y 26 de enero sería "una grandísima oportunidad" para que, si el PSOE no cambia el rumbo de su posición, "el resto de partidos políticos haga un ejercicio de unidad y exigencia al Gobierno para que las pensiones se aborden desde el acuerdo".

El dirigente sindical cree que "todavía queda una posibilidad" de que el Ejecutivo no imponga la obligatoriedad de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, y ha recordado que la mayoría de los grupos parlamentarios le han dicho al PSOE que no están de acuerdo.

"Si el Gobierno no atiende a la voluntad mayoritaria del Parlamento, que atienda a la de la ciudadanía, porque en España hemos hecho los deberes y la gente puede jubilarse después de los 65 o de los 67 sin necesidad de hacerlo obligatorio", ha señalado.

Molesto con las filtracionesToxo se ha mostrado molesto con que se haya filtrado a la prensa que el domingo pasado él y su homólogo en UGT, Cándido Méndez, mantuvieron una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

El dirigente de CC.OO. ha indicado que estos encuentros discretos "son habituales".

"Lo que no son habituales son las filtraciones de los encuentros discretos, y lo que no entiendo es la intencionalidad de esa filtración porque tengo la seguridad de que no ha salido del ámbito sindical", ha dicho.

"Igual la intencionalidad (de la filtración) era cerrar toda posibilidad de acuerdo para que surja la figura del estadista, que venga a salvar a España", ha dicho el dirigente de CC.OO.

Toxo ha insistido en que España necesita consenso, "del que ayer dieron una mínima muestra Zapatero y Rajoy", para poder salir "de la lupa escrutadora de los mercados financieros" e iniciar 2011 en otras condiciones.