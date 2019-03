Toxo y Méndez: "Este años hay 4.910.200 razones más para salir a la calle"

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez han asegurado que este año "hay 4.910.200 razones más" para salir a la calle y mostrar que otra forma de organizar la sociedad, la economía y los derechos asociados al trabajo "es posible". Además han mostrado su pleno rechazo a las políticas de recortes sociales puestas en marcha en el último año en Europa y España para salir de la crisis. Poco minutos antes de comenzar la manifestación del Primero de Mayo en Valencia, Toxo hizo referencia a las últimas cifras de parados de la Encuesta de Población Activa (EPA) y criticó la gestión de la crisis por parte del Gobierno.



Méndez, por su parte, ha recordado en primer lugar que las manifestaciones de este año recuerdan, a nivel mundial, a las clases trabajadoras de los países árabes "que están luchando para acabar con tiranías" y que, a nivel europeo, las reivindicaciones se centran en "concebir la lucha contra la crisis de una manera distinta", apostando por el empleo y los derechos sociales. En este sentido, ha criticado duramente el Pacto del Euro, que a su juicio "provocará un debilitamiento de la construcción democrática europea", así como las políticas de ajuste desplegadas durante los últimos 12 meses por el Ejecutivo central, que "están siendo un fracaso estrepitoso".



"No están resolviendo ningún problema, las encuestas de población activa han puesto de manifiesto hasta qué punto la reforma laboral está equivocada en su concepción y en su orientación", ha apuntado el secretario general de UGT, que no ha dudado en calificarla como "lenta y mala". Asimismo, Fernández Toxo también ha sido crítico con la gestión de la crisis por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que "no caen de los árboles", sino que son consecuencia precisamente de esas políticas de ajuste.