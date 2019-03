La caída de Irlanda devuelve a España a las portadas de la prensa económica internacional. "El miedo cubre España, el euro en riesgo", titula el New York Times. Riesgo que peocupa tambien al Financial Times y que lleva a alertar de un efecto dominó europeo al Wall Steet Journal. Aunque los inversores siguen cuestionando en los mercados nuestra capacidad de pago, el Banco Central Europeo ya adelanta que los socios están preparados para cualquier rescate y que el fondo de auxilio se puede ampliar. Nuestro sector financiero asegura que no hará falta y que la situación irlandesa es "muy particular y no se extenderá".



Para disipar dudas cuanto antes, Bruselas anuncia una nueva ronda de pruebas de resistencia a los bancos europeos para principios de año. Se trata de recuperar la solvencia que en España, según el secretario general de comisiones obreras, puede ellevar a unas elecciones anticipadas.



Turbulencias financieras que llegan en forma de protesta a las calles. Esto ocurría anoche en Londres. Los estudiantes vuelven a enfrentarse a la policía por la subida de las tasas universitarias.