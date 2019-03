Los sindicatos madrileños han anunciado que "no cumplirán los servicios mínimos" decretados por la comunidad. No se responsabilizan del cumplimiento de servicios mínimos no pactados. Las centrales quieren que Madrid se convierta en "la imagen del éxito de la huelga" y para ello avisan que intentarán paralizar el metro y los autobuses municipales.

A estas declaraciones, la presidenta de la Comunidad ha respondido con contundencia. Esperanza Aguirre ha advertido a los sindicatos de que no pueden incumplir la ley sobre servicios mínimos en jornadas de huelga, pues la ley "está para ser cumplida". Ha añadido que el derecho a la huelga no prevalece sobre los demás.

Aguirre ha remarcado que en otras regiones tampoco ha habido acuerdo sobre los servicios mínimos y, tras ello, ha asegurado: "Los sindicatos no pueden incumplir la ley; la ley está para ser cumplida". Preguntada por si cree que los madrileños irán a sus puestos de trabajo el 29-S, ha respondido: "Espero que sí".