Los sindicatos ferroviarios estudian hoy si desconvocarán la huelga del jueves y el viernes

Los sindicatos ferroviarios analizan este martes si desconvocarán las dos jornadas de huelga previstas en Adif, Renfe y Feve para este jueves y el viernes, 13 y 14 de diciembre, según fuentes sindicales.

Los representantes de CC.OO, UGT, CGT, Semaf, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación manifestaron su disposición a desconvocar los paros tras lograr un acuerdo con el Ministerio de Fomento y los representantes de las empresas ferroviarias públicas al filo de la medianoche del lunes y tras toda una jornada de reuniones.



No obstante, apenas una hora después, el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Rafael Catalá, comunicó por teléfono a los representantes sindicales que el Ministerio de Empleo había desautorizado uno de los dos principales acuerdos conseguidos, según detallaron las mismas fuentes sindicales.



Dicho acuerdo giraba en torno a la ultractividad de los nuevos convenios colectivos de Renfe y Adif. Sindicatos, empresas y Fomento habían pactado que la vigencia de los convenios una vez vencida la misma, y en tanto no se acordaran los nuevos, fuera de un máximo de treinta meses. No obstante, el Departamento que dirige Fátima Báñez no autoriza a que dicha vigencia exceda de los 24 meses.

En la reunión que los secretarios generales de los seis sindicatos ferroviarios prevén mantener este martes analizarán la posibilidad de que Empleo acepte el acuerdo o que las centrales sindicales se avengan a los 24 meses de ultractividad de los convenios, con el fin último de determinar si siguen adelante con las dos jornadas de huelga o las desconvocan.



Sobre el otro gran objeto de la negociación, la reestructuración que Fomento realizará en los servicios ferroviarios de media distancia convencional (los trenes regionales) y su efecto sobre la plantilla de Renfe, Adif y Feve, los sindicatos han logrado un compromiso de garantía del empleo en estas empresas públicas por parte del Departamento que dirige Ana Pastor en la maratoniana reunión de este lunes.