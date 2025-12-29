Calendario laboral 2026 en País Vasco: estos son los días festivos y puentes

Los festivos y puentes son el momento perfecto para hacer una pausa y dedicar tiempo a lo que de verdad importa. Reencuentros, escapadas, buena gastronomía o simplemente un respiro de la rutina. El País Vasco en 2026 ofrece varias fechas ideales para desconectar, planear actividades y disfrutar sin prisas. ¿Quieres saber qué días serán festivos y cuáles serán los puentes en esta comunidad autónoma? ¡Te lo contamos!

¿Qué días son festivos en País Vasco?

Si quieres saber qué días son festivos en el País Vasco, aquí tienes las fechas para poder organizarte y hacer planes con los tuyos. Debido a que el 1 de noviembre y el 6 de diciembre coinciden en domingo, estos días se sustituyen por las fiestas tradicionales del 19 de marzo y del 25 de julio y, por lo tanto, serán festivos en 2026. Así queda el calendario festivo del País Vasco:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Reyes)

19 de marzo (San José)

2 de abril (Jueves Santo)

3 de abril (Viernes Santo)

6 de abril (Lunes de Pascua)

1 de mayo (Fiestas del Trabajo)

25 de julio (Santiago)

15 de agosto (Asunción)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

8 de diciembre (Inmaculada)

25 de diciembre (Navidad)

A estas jornadas hay que añadir dos festivos más que corresponde decretar a ayuntamientos y diputaciones forales.

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado los festivos locales de la ciudad:

Viernes 31 de julio, San Ignacio de Loyola. Viernes 21 de agosto, Semana Grande.

Los días festivos de Donostia-San Sebastián 2026 son:

Viernes 20 de enero, San Sebastián. Viernes 31 de julio, San Ignacio de Loyola.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha establecido estos festivos locales de la ciudad:

Martes 28 de abril, San Prudencio. Miércoles 5 de agosto, Virgen Blanca.

¿Qué hacer en el País Vasco los días de puente?

Los puentes son la oportunidad perfecta para desconectar y aprovechar todo lo que ofrece el País Vasco.

Puedes recorrer sus paisajes verdes, disfrutar de sus playas, adentrarte en rutas de montaña o perderte por pueblos con encanto como Hondarribia, Getaria o Lekeitio. Si prefieres un plan más cultural, anímate y visita museos como el Guggenheim o el San Telmo.

También puedes dedicar estos días a descubrir su gastronomía, desde bares de pintxos en Donostia hasta restaurantes tradicionales en Bilbao o Vitoria. Y si buscas relax, nada como regalarte un spa, un balneario, disfrutar de paseos tranquilos o simplemente desconectar del ritmo diario.

Marca ya estas fechas en tu agenda, descubrirás que el año parece más amable, más ordenado y, sobre todo, más tuyo.

