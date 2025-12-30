El 20% de las familias en España no puede encender la calefacción en invierno

Encender la calefacción en invierno se ha convertido en un lujo para muchas familias en España. Según Eurostat, casi una de cada cinco —el 18%— no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada sin renunciar a otras necesidades básicas. Esa proporción casi duplica la registrada en 2017, cuando apenas un 8% de los hogares se encontraba en esta situación.

Para Luis y Carolina, la decisión es angustiosa. Con cuatro hijos pequeños, los más pequeños de 4 meses y 18 meses, no siempre pueden permitirse encender la calefacción. “Tenemos que elegir entre calentar la casa o llenar el frigorífico”, cuenta Carolina. “En invierno es largo y duro… dormimos con mantas y todos juntos para poder calentarnos”, añade.

En el caso de Eva, la situación también es extrema. En su casa conviven nueve personas —sus padres, su hermana, sus hijos y sobrinos— y solo pueden permitirse poner el calefactor para ducharse. “Lo ponemos solo para ducharnos y ahí se tiene que duchar todo el mundo diez minutos; es lo poco que podemos permitirnos”, explica. “La calefacción… eso no se puede ni hablar, está por las nubes”, lamenta.

El problema no es solo encenderla, sino poder pagarla sin que el resto de necesidades queden en el aire. Muchas familias intentan compensar la falta de calor con ropa de abrigo: “Me apaño en el día con ropita caliente”, dice uno de los afectados, “porque desgraciadamente para muchos esto es un lujo”.

El contexto económico y estructural agrava la situación. La ineficiencia térmica de millones de viviendas antiguas hace que calentar una casa cueste entre un 25% y un 40% más, y la precariedad laboral impide planificar los gastos energéticos. Muchas familias con ingresos irregulares prefieren mantener el termostato bajo para evitar facturas impagables.

Para una parte significativa de la población, la calefacción ya no es una comodidad: es un capricho que no pueden permitirse. Esta realidad se refleja no solo en datos estadísticos, sino en las voces de quienes viven a diario frío dentro de sus hogares.

