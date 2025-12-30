Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Energía

El 20% de las familias en España no puede encender la calefacción en invierno

La pobreza energética se dispara: muchos hogares apagan la calefacción y priorizan gastos como comida o alquiler.

Ahorro en calefacción

El 20% de las familias en España no puede encender la calefacción en invierno | Europa Press

Publicidad

Víctor Briegas
Publicado:

Encender la calefacción en invierno se ha convertido en un lujo para muchas familias en España. Según Eurostat, casi una de cada cinco —el 18%— no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada sin renunciar a otras necesidades básicas. Esa proporción casi duplica la registrada en 2017, cuando apenas un 8% de los hogares se encontraba en esta situación.

Para Luis y Carolina, la decisión es angustiosa. Con cuatro hijos pequeños, los más pequeños de 4 meses y 18 meses, no siempre pueden permitirse encender la calefacción. “Tenemos que elegir entre calentar la casa o llenar el frigorífico”, cuenta Carolina. “En invierno es largo y duro… dormimos con mantas y todos juntos para poder calentarnos”, añade.

En el caso de Eva, la situación también es extrema. En su casa conviven nueve personas —sus padres, su hermana, sus hijos y sobrinos— y solo pueden permitirse poner el calefactor para ducharse. “Lo ponemos solo para ducharnos y ahí se tiene que duchar todo el mundo diez minutos; es lo poco que podemos permitirnos”, explica. “La calefacción… eso no se puede ni hablar, está por las nubes”, lamenta.

El problema no es solo encenderla, sino poder pagarla sin que el resto de necesidades queden en el aire. Muchas familias intentan compensar la falta de calor con ropa de abrigo: “Me apaño en el día con ropita caliente”, dice uno de los afectados, “porque desgraciadamente para muchos esto es un lujo”.

El contexto económico y estructural agrava la situación. La ineficiencia térmica de millones de viviendas antiguas hace que calentar una casa cueste entre un 25% y un 40% más, y la precariedad laboral impide planificar los gastos energéticos. Muchas familias con ingresos irregulares prefieren mantener el termostato bajo para evitar facturas impagables.

Para una parte significativa de la población, la calefacción ya no es una comodidad: es un capricho que no pueden permitirse. Esta realidad se refleja no solo en datos estadísticos, sino en las voces de quienes viven a diario frío dentro de sus hogares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Los regalos de reyes lideran el gasto navideño: casi 200 euros por persona

Niños abren sus regalos de Navidad, a 25 de diciembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Según el Informe de Compra de Juguetes de 2025, los españoles tienden a adelantar la compra de los juguetes por ahorro y organización, con los supermercados ganando terreno como opción económica y de confianza para juegos de mesa y construcción. El gasto medio en España sigue siendo inferior al de otros países de la Unión Europea como Alemania o Francia. 25 DICIEMBRE 2025;NIÑOS;REGALOS;...

Publicidad

Economía

Ahorro en calefacción

El 20% de las familias en España no puede encender la calefacción en invierno

La vivienda sigue siendo el principal problema para los barceloneses, según el barómetro municipal

La vivienda vuelve a ser el reto a solucionar para 2026: el año que viene los precios seguirán subiendo

Aviso pensiones

Cambio en la edad de jubilación a partir de 2026: ¿con cuántos años se puede empezar a cobrar la pensión?

Pagos por Bizum
Pagos online

El cambio que llega a Bizum a partir de 2026: así controlará Hacienda los pagos digitales

El IPC
inflación

La inflación cierra 2025 en el 2,9% tras moderarse en diciembre por la bajada de los carburantes

¿Qué precios suben y cuáles bajan para 2026? Esta es la lista completa
Precios

¿Qué precios suben y cuáles bajan para 2026? Esta es la lista completa

La cesta de la compra, el acceso a la vivienda, los impuestos, el transporte, las pensiones o los gastos básicos del hogar son las principales fuentes de preocupación.

Mayores parados
Hablando en plata

El paro entre los mayores de 55 años supera por primera vez al del resto de trabajadores

Los mayores de 55 años ya tienen más paro que el resto de franjas de edad, cuando históricamente era al revés. La tasa de desempleo alcanza el 9,8%. Y cuando consiguen volver a trabajar es en empleos más precarios y con peores condiciones.

Calendario laboral 2026 en Cantabria: estos son los días festivos y puentes

Calendario laboral 2026 en Cantabria: estos son los días festivos y puentes

Calendario laboral 2026 en Asturias: estos son los días festivos y puentes

Calendario laboral 2026 en Asturias: estos son los días festivos y puentes

Hombre hablando por teléfono.

Adiós a las esperas y al spam telefónico con la Ley de Atención al Cliente: deberán atenderte en 3 minutos y con una persona si lo pides

Publicidad