Estas son las ciberestafas más populares de 2025

La seguridad digital vive en estado de alerta constante y WhatsApp ha pasado de ser una herramienta de mensajería a convertirse en uno de los principales canales para los fraudes digitales. Según Check Point Software, los ciberdelincuentes encuentran en esta aplicación la inmediatez y la confianza que genera entre usuarios de todas las edades.

Los expertos en ciberseguridad advierten que los estafadores han mejorado sus métodos, mezclando manipulación emocional, trampas tecnológicas y el uso de canales de comunicación populares para engañar a la mayor cantidad posible de personas. Estas son las cinco ciberestafas que más víctimas han registrado en 2025.

En primer lugar se encuentra el fraude del 'hijo en apuros'. Se trata de mensajes enviados desde números desconocimos que se hacen pasar por un hijo o hija que ha cambiado de teléfono y necesita ayuda inmediata, casi siempre económica. Muchas de las víctimas actúan sin verificar la identidad del remitente por la presión emocional y la rapidez del canal ante la petición.

Otra de las ciberestafas es el Ghost pairing, un secuestro silencioso de cuentas de WhatsApp. Los ciberdelincuentes vinculan la cuenta de la victima con otro dispositivo, pero sin robar la tarjeta SIM ni la contraseña. Lo hacen con engaños previos, al conseguir que la persona comparta códigos de verificación, lo que permite acceder a la cuenta y usarla para engañar a los contactos.

Cuando una persona común te envía un mensaje de este tipo puedes llegar a sospechar, sin embargo cuando proceden de entidades como la DGT, la cosa cambia. Hablamos de la suplantación de organimos oficiales. Te alertan de multas pendientes o incidencias administrativas, con el objetivos de que navegues a través de enlaces fraudulentos o cambiar a WhatsApp para continuar con el engaño.

La suplantación de grandes marcas y plataformas digitales es otra de las ciberestafas de este año, lo hacen a través de mensajes donde imitan a empresas conocidas, como Amazon. En estos te informan de problemas con pedidos, cuentas bloqueadas o cargos sospechosos. El objetivo final es robar las credenciales, así como controlar la cuenta de WhatsApp y propagar el fraude entre contacto.

Y por último, plataformas legítimas como gancho. Comienzan el engaño con campañas que usan herramientas como Google Clasroom, donde los ciberdelincuentes envían invitaciones falsas desde plataformas legítimas Una vez se han ganado su confianza, les redirigen a WhatsApp para continuar con el fraude.

Consejos

Check Point recomienda las siguientes acciones, que aunque son simples, resultan efectivas para no caer en las anteriores técnicas de estafas:

Desconfiar de mensajes inesperados , incluso si parecen proceder de contactos conocidos o de marcas oficiales

, incluso si parecen proceder de contactos conocidos o de marcas oficiales Verificar la identidad del remitente por un canal alternativo antes de actuar

del remitente por un canal alternativo antes de actuar No compartir a nadie códigos de verificación, contraseñas, datos personales o información bancaria

a nadie códigos de verificación, Evitar abrir enlaces recibidos por WhatsApp sin verificar su legitimidad

sin verificar su legitimidad Mantener las aplicaciones actualizadas y activar las opciones de seguridad de cada plataforma

