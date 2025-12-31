Horario de las tiendas y supermercados hoy 31 de diciembre de 2025, nochevieja, y año nuevo

El 31 de diciembre de 2025, Nochevieja, no es un día laborable al uso para el comercio. Aunque la mayoría de supermercados abren, lo hacen con horario reducido, especialmente por la tarde, para facilitar el cierre antes de las celebraciones.

En líneas generales, estas son las pautas habituales de las principales cadenas:

Mercadona mantiene su horario de mañana y adelanta el cierre, permaneciendo abierto hasta las 19:00 h. Como es habitual, el día 1 de enero no abre ninguno de sus establecimientos.

Un apunte importante: los horarios pueden variar según la comunidad autónoma, la ciudad o si la tienda está en un centro comercial, así que siempre es recomendable consultar el buscador oficial de cada cadena antes de salir de casa.

¿Qué pasa el 1 de enero, Año Nuevo?

El Día de Año Nuevo, 1 de enero, es festivo nacional y eso se nota claramente en el comercio. La inmensa mayoría de supermercados y grandes superficies permanecen cerrados durante toda la jornada.

Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo, DIA y El Corte Inglés no abren el 1 de enero, salvo contadas excepciones muy puntuales en zonas turísticas o tiendas de conveniencia con normativa especial. La actividad comercial se retoma de forma generalizada a partir del 2 de enero, ya con horarios habituales.

Por este motivo, el 31 de diciembre se convierte en el último día clave para hacer la compra antes de comenzar el año, especialmente si se necesita algo para el día siguiente.

Comprar en Nochevieja sin estrés: algunas claves útiles

Más allá de los horarios, Nochevieja tiene algo particular: todo el mundo compra a la vez. A media mañana y a primera hora de la tarde se concentran las mayores aglomeraciones, justo cuando el tiempo empieza a apretar.

Para evitar complicaciones innecesarias, conviene tener en cuenta algunos consejos sencillos pero eficaces:

No apures hasta última hora, porque muchos supermercados cierran antes de lo esperado.

Prioriza lo imprescindible y deja lo prescindible para otro día.

Consulta el horario exacto de tu tienda habitual, sobre todo si sueles ir a formatos pequeños o supermercados dentro de centros comerciales.

Ten un plan B, como una tienda de barrio o de conveniencia, por si algo se te queda en el tintero.

Al final, planificar la compra es solo un pequeño gesto que permite dedicar lo realmente importante de la noche a brindar, celebrar y cerrar el año como se merece.

