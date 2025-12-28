Los regalos de reyes lideran el gasto navideño: casi 200 euros por persona

Los regalos de Reyes se consolidan este año como la principal partida del gasto navideño en los hogares españoles. Así lo refleja una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sitúa en 192 euros por persona el desembolso medio destinado al 6 de enero, por encima incluso de los regalos de Nochebuena. En conjunto, el gasto previsto para Navidad asciende a 796 euros por persona, una cifra que vuelve a poner el foco en el peso del consumo asociado a estas fechas.

Reyes, por delante de Papá Noel

Según los datos del estudio, los regalos son, con diferencia, el mayor gasto navideño, alcanzando los 370 euros por persona. De ese total, la noche de Reyes concentra la mayor parte, con 192 euros, frente a los 178 euros destinados a los regalos de Nochebuena. Esta diferencia confirma la vigencia de Reyes como el momento clave para el intercambio de regalos, especialmente en hogares con niños, donde esta tradición mantiene un fuerte arraigo.

Muy por detrás de los regalos se sitúan otras partidas habituales de la Navidad, como las cenas y comidas especiales (132 euros), los viajes (117 euros) o la compra de lotería y celebraciones asociadas a Nochebuena, Nochevieja y Reyes (73 euros en cada caso). A todo ello se suma el gasto en decoración del hogar, que ronda los 31 euros por persona.

Más gasto del previsto y compras aplazadas

La encuesta, realizada a 2.000 personas de entre 18 y 74 años, también advierte de una tendencia recurrente: el 52% de los encuestados cree que acabará gastando más de lo que tenía previsto. Para tratar de contener el presupuesto, casi un tercio de los consumidores (29%) asegura que retrasará parte de las compras de regalos hasta enero, con la intención de aprovechar las rebajas posteriores a Reyes.

Sin embargo, este ajuste no evita una sensación generalizada de presión. El 40% de los españoles reconoce que la compra de regalos le genera estrés, un dato que se repite año tras año y que se intensifica precisamente en torno a los regalos de Reyes, por su volumen y por la cercanía de las fechas.

Internet es la opción referida por la mayoría

En cuanto a los hábitos de compra, internet se mantiene como el canal prioritario para adquirir los regalos, elegido por el 37% de los encuestados. Las tiendas físicas siguen teniendo un peso relevante, con un 29% de preferencia, mientras que el resto de consumidores opta por combinar ambos formatos. Esta convivencia entre comercio online y presencial se acentúa especialmente en la campaña de Reyes, marcada por las prisas de última hora y la búsqueda de disponibilidad inmediata.

Ante este escenario, la OCU recomienda planificar las compras con antelación, elaborar listas de regalos y, en el caso del comercio físico, evitar las horas punta y consultar siempre la política de devoluciones.

Más allá de las compras, la encuesta refleja que la celebración de Reyes también impulsa las salidas y el consumo fuera del hogar. El 61% de los encuestados prevé acudir a la Cabalgata de Reyes, mientras que los paseos por mercadillos navideños y las reuniones con familiares y amigos completan un calendario festivo que este año se presenta más activo que el anterior. Todo ello refuerza el papel central que ocupan los Reyes como motor del gasto navideño en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.