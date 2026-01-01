Antena 3 Noticias encadena ocho años consecutivos como los informativos líderes

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Antena 3 consolida en 2025 su liderazgo televisivo por cuarto año consecutivo, dominando en información, ficción y entretenimiento, con los programas más vistos en España. También los informativos de esta casa son los más elegidos de toda la televisión.

Belén Montero
Publicado:

Antena 3 se despide de 2025 reafirmando su liderazgo absoluto en la televisión española. La cadena se mantiene como la más vista por cuarto año consecutivo y logra la mayor distancia con su principal competidor privado en los últimos nueve años. Su modelo, basado en la combinación de información, ficción y entretenimiento, continúa consolidándose como un referente de éxito.

Somos líderes en información, con Antena 3 Noticias como los informativos más elegidos por octavo año consecutivo. Es la recompensa al rigor y la responsabilidad.

Antena 3 Noticias 1, dirigido y presentado por Sandra Golpe, firma su mejor resultado en 28 años. Es el informativo líder de la sobremesa durante 8 años consecutivos y el más visto de la televisión. Y Antena 3 Noticias 2, dirigido y presentado por Vicente Vallés, acumula 6 años de liderazgo en el Prime Time.

Antena 3 Noticias Fin de Semana es la opción informativa más vista del fin de semana por quinto año. Crece a su mejor dato en 17 años, desde 2008, y firma la distancia más alta con su competidor en 1997.

‘Noticias de la mañana’ (14,1% y 158.000) continúa como el matinal más visto por cuarto año, mejorando también respecto al año pasado.

Líderes en entretenimiento

El entretenimiento ha sido la gran piedra angular del canal, con los programas más seguidos de la televisión. En 2025, Antena 3 copa el top 4 del ranking anual: El Hormiguero, Pasapalabra, Tu cara me suena y La Ruleta de la Suerte. Además, El Desafío logra situarse entre los diez espacios más vistos del año.

El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, cierra el año como el programa más visto de toda la televisión. Con once temporadas liderando de forma ininterrumpida, suma más de 32 millones de espectadores en algún momento del año y alcanza una media del 15,2% de cuota y 1,9 millones de seguidores. Por su parte, Pasapalabra, con Roberto Leal, repite éxito con un 19,7% de share y 1,8 millones de espectadores, encabezando además los llamados “Minutos de Oro” en casi el 70% de sus emisiones.

En el prime time, Tu cara me suena, presentado por Manel Fuentes, se mantiene como el formato de entretenimiento más visto con un 21,7% de audiencia, su mejor dato en siete años. La Ruleta de la Suerte, con Jorge Fernández y Laura Moure, también firma un año histórico con su mejor resultado en 16 años (22,3% y 1,6 millones de espectadores).

El éxito se extiende a El Desafío, también con Leal, que logra una media del 15% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores, posicionándose como lo más visto de la noche del viernes.

La oferta de Antena 3 brilla igualmente en otras franjas con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Y ahora Sonsoles y sus formatos musicales estrella La Voz y La Voz Kids, todos líderes en sus respectivos horarios. A ellos se suman nuevos éxitos como El 1%, ¡Salta!, Juego de pelotas y El Capitán en América, que refuerzan el liderazgo del canal en entretenimiento y consolidan a Antena 3 como la gran referencia televisiva de 2025.

