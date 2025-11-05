Oposiciones noviembre 2025: más de 1.000 nuevas plazas para trabajar en las Fuerzas Armadas y en los servicios sanitarios

La última semana de octubre salieron en el BOE 110 convocatorias nuevas con 1.072 plazas para trabajar como funcionario o personal fijo en las diferentes administraciones estatales, autonómicas y locales. Esta cifra forma parte de la macro Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, con la que el Gobierno quiere cubrir 36.588 puestos.

Los miles de opositores que se preparan en España para acceder a la Administración Pública tienen puesto su foco en alguna de estas plazas. Conseguirlo es todo un reto y esta convocatoria masiva supone un gran impulso para quienes desean comenzar su carrera profesional en el sector público o promocionarse de manera interna.

Estas oposiciones abarcan diferentes áreas y niveles de formación para acceder a las plazas de funcionariado, personal laboral fijo, temporal e interino, esto permite el acceso a personas con estudios básicos o a titulados universitarios. ¿Quieres saber más sobre las últimas oposiciones publicadas en el BOE? Pásate por la página web de la Administración del Gobierno de España y consulta las plazas activas.

Plazos e inscripciones

Para saber qué oposiciones están aún vigentes y consultar los plazos para presentar tu solicitud lo puedes hacer desde el Punto de Acceso General electrónico (PAGe), el portal de internet de la Administración General del Estado. Esta plataforma te permite acceder a todas las administraciones públicas: Estatal, Autonómica, Local y de la Unión Europea (UE), a los sitios web oficiales así como a sus sedes electrónicas y obtener toda la información que buscas.

Una vez que ya sabes a qué oposición te quieres presentar, puedes presentar tu solicitud a través de la Sede Electrónica de la administración pública correspondiente o del portal de administración pública RedSara.

400 plazas en las Fuerzas Armadas

Esta convocatoria es de turno libre, es decir, cualquier persona que cumpla con lo exigido puede acceder a las cuatrocientas plazas que ha convocado el Ministerio de Defensa para reservistas voluntarios en las Fuerzas Armadas. Entre los requisitos:

Tener la nacionalidad española.

Tener entre 18 a 57 años para acceder a suboficial y oficial.

De 18 a 54 años para acceder a Tropa y Marinería.

Pasar los requisitos psicofísicos (especificados en cada convocatoria).

Carecer de antecedentes penales.

425 plazas en el Servicio aragonés de Salud

Si tienes el título de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) o titulación equivalente podrás acceder a estas oposiciones convocadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. De estas cuatrocientas veinticinco plazas publicadas en el BOE, 345 son plazas de turno libre, el resto se distribuyen de la siguiente manera:

32 plazas para personas con discapacidad general.

14 plazas para personas con discapacidad intelectual.

13 plazas para personas con enfermedad mental.

5 plazas para personas transexuales.

13 plazas para personas víctimas de violencia de género.

3 plazas para personas víctimas del terrorismo.

Si quieres presentarte, deberás solicitarlo a través del Portal de Empleo del Servicio Aragonés de Salud

26 plazas en la Escuela Balear de Administración Pública

Esta convocatoria de turno libre es para optar a alguna de las veintiséis plazas de facultativo técnico para trabajar en la Consejería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social de la Escuela Balear de Administración Pública. Para acceder a ellas deberás tener el Grado Universitario, la diplomatura o el título correspondiente al primer ciclo universitario de las ramas de artes y humanidades o ciencias sociales y jurídicas.

Además de las plazas de empleo público de la última convocatoria publicada en el BOE, también puedes acceder a las bolsas de empleo para funcionarios interinos. Entre ellas, puedes acceder a las de: Empleado de servicios para la Embajada de España en Viena, Gobernante para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Terapeuta ocupacional en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Fisioterapeuta en Valencia, Escala especial básica para la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) o Escala ingeniería industrial en la Comunidad de Valencia.

