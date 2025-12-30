¿Qué precios suben y cuáles bajan para 2026? Esta es la lista completa

Quedan apenas unos días para despedir 2025 y el calendario ya sitúa a familias y empresas ante un año nuevo que se plantea con grandes retos económicos. Con 2026 a la vuelta de la esquina, la intranquilidad sobre el coste de vida vuelve a ocupar un lugar central, marcado por la evolución de la inflación que afectará directamente a los bolsillos.

La cesta de la compra, el acceso a la vivienda, los impuestos, el transporte, las pensiones o los gastos básicos del hogar seguirán siendo las principales fuentes de preocupación. Aunque algunos indicadores apuntan a una moderación de los precios respecto a 2025, habrá nuevas subidas de precio en algunos ámbitos y bajadas en otros.

Qué sube y qué baja de precio en 2026

El mayor foco de tensión seguirá siendo la vivienda. Tras un 2025 de grandes subidas, los alquileres volverán a encarecerse en 2026, con previsiones que sitúan las subidas entre el 3% y el 8%. A ello se suma la renovación de contratos firmados tras la pandemia, cuando los precios eran algo más bajos, lo que permitirá a los propietarios actualizar rentas. Según las estimaciones, este nuevo ajuste podría afectar a alrededor de 1,6 millones de contratos, derivando en un aumento anual que ronda los 1.735 euros para los inquilinos.

Por su parte, bancos y analistas prevén alzas en la compraventa cercanas al 7%, lo que seguirá dificultando el acceso a la propiedad.

En paralelo, los gastos corrientes del hogar mantendrán una tendencia ascendente. Aunque la previsión apunta a una bajada en la esperada reducción de los precios de la energía. En el caso de la electricidad, podría bajar entre el 4% y el 10% en la parte variable de la factura, mientras que la parte fija sí va a subir. El gas, por su parte, bajará entorno al 8,7%.

El agua también será más cara en ciudades como Madrid y Barcelona, en Madrid lo hará un 3% y en Barcelona un 2,9%. Los seguros de salud privados, tras incrementos de dos dígitos en 2025, volverán previsiblemente a encarecerse, y la cesta de la compra seguirá subiendo, aunque a un ritmo más moderado que el año anterior.

También se estima que la factura de la luz caerá entre un 5 y un 10% para las familias el año que viene porque se espera que los precios de la energía disminuyan en comparación con los de 2025.

Pensiones, salarios y cotizaciones

En cuanto a los ingresos, 2026 traerá mejoras para pensionistas. Las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7%, mientras que las mínimas y las no contributivas lo harán a un ritmo superior, al igual que el ingreso mínimo vital. Los funcionarios verán incrementado su salario al inicio del año y el salario mínimo interprofesional está pendiente de fijarse, aunque las previsiones apuntan a una subida por encima del 3%.

Sin embargo, la reforma del sistema de pensiones seguirá traduciéndose en mayores cotizaciones sociales. El mecanismo de equidad intergeneracional aumentará su tipo, al igual que la cuota de solidaridad para los salarios más altos, y la base máxima de cotización crecerá casi un 4%, lo que elevará el coste laboral para empresas y trabajadores.

Transporte

El principal punto positivo es el transporte público. El Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas, lo que permitirá mantener las tarifas reducidas en los servicios de titularidad estatal y, previsiblemente, en muchas redes autonómicas y municipales. En contraste, el canon aeroportuario que cobra AENA subirá más de un 6%, un coste que las aerolíneas podrían trasladar a los billetes.