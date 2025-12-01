Antena 3 Noticias suma 71 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 amplía un mes más su liderazgo absoluto y vuelve a ser la televisión más vista en noviembre, sumando ya 16 meses consecutivos en lo más alto desde agosto de 2024. Con un 13% de cuota de pantalla, mantiene el sólido rendimiento con el que arrancó la temporada y logra su mejor noviembre de los últimos dos años. La fortaleza de su programación consolida de nuevo a Antena 3 como la cadena preferida por los espectadores, superando con claridad a todos sus competidores y alcanzando la mayor distancia frente a su rival privado en un mes de noviembre en tres décadas, desde 1995.

En el terreno informativo, Antena 3 Noticias (19,3% y más de dos millones de espectadores) revalida su liderazgo y encadena 71 meses consecutivos como los informativos más vistos del país, en el que además ha sido su mes más visto del curso. Crecen medio punto respecto al año pasado y firman su mejor noviembre desde 2022, con la mayor ventaja histórica frente a su competidor privado, al que superan por 11,1 puntos. Las distintas ediciones suman una media de 3,2 millones de espectadores únicos.

Los informativos líderes

Antena 3 Noticias 1, informativo presentado y dirigido por Sandra Golpe, (24% y 2,2 millones) también crece y acumula 94 meses de liderazgo ininterrumpido en la sobremesa desde febrero de 2018. Marca su mejor resultado desde agosto de 2007, hace más de 18 años, y amplía su ventaja sobre el competidor directo hasta 14,4 puntos, la mayor registrada en la historia. Se mantiene como el contenido regular con mayor cuota de toda la televisión, alcanzando hasta en tres ocasiones el 25% en noviembre.

Por su parte, el informativo dirigido y presentado por Vicente Vallés, Antena 3 Noticias 2 (18,7% y más de 2,2 millones), suma 64 meses de liderazgo en el Prime Time y vive su mes más visto desde febrero de 2024, además de su mejor cuota en un noviembre desde 2022, con una distancia de 11,6 puntos respecto a su rival.

En fin de semana, Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,5% y 1,7 millones) continúa con la misma racha de 64 meses líderes. Su primera edición (21,4% y 1,9 millones) mantiene el liderazgo desde agosto de 2020, logra su mejor noviembre desde 2007 y vuelve a ser el informativo más visto del fin de semana. La segunda edición (13% y 1,5 millones) también lidera y firma su mejor cuota mensual del año.

La oferta matinal también refuerza su posición. 'Noticias de la mañana' (14% y 164.000 espectadores) mejora sus registros y continúa como el informativo matinal más visto. En el ámbito deportivo, Antena 3 Deportes sigue imbatible: sus cuatro ediciones lideran un mes más y la edición de Sobremesa de lunes a viernes alcanza su mejor cuota histórica con un 20,3%.

Además, 'Espejo Público' (11,4% y 286.000 espectadores) mantiene la fidelidad lograda desde el comienzo de temporada y destaca especialmente de 8:55 a 11:00 horas, franja en la que crece hasta el 12,9% y reúne cada mañana a dos millones de espectadores únicos.

Antena 3 domina también el entretenimiento y la ficción

'Pasapalabra' vuelve a liderar con su mejor mes desde febrero de 2024 y 'El Hormiguero' se mantiene como lo más visto de la noche, registrando igualmente su mejor dato desde febrero. 'La ruleta de la suerte' y 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' continúan intratables día tras día, mientras que 'La Voz', 'El 1%' y 'La ruleta de la suerte noche' se consolidan como líderes en sus franjas de prime time en viernes, miércoles y sábado.

En cuanto a la ficción, Antena 3 sigue imponiéndose con la serie diaria más vista de la televisión. 'Sueños de libertad' mantiene su liderazgo invicto y consigue su segundo mejor mes histórico, mientras que ‘Una nueva vida’ y ‘Renacer’ vuelven a situarse como las series internacionales más seguidas.

El liderazgo también se traslada al conjunto del grupo

Atresmedia, con un 26% de cuota, vuelve a ser el grupo líder por 31 meses consecutivos y se posiciona como el único que crece respecto a octubre, ampliando la distancia con su principal competidor hasta los 2,2 puntos, a pesar de contar con un canal menos.

laSexta, por su parte, sube y consigue su mejor mes de la temporada y desde junio, consolidando 53 meses consecutivos de liderazgo sobre su rival directo. 'Aruser@s' continúa imponiéndose sobre sus competidores privados; 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde' crecen y mantienen sus respectivas posiciones de liderazgo; y laSexta Noticias también mejora sus datos, destacando especialmente la edición de las 20:00 horas, tanto de lunes a viernes como en fin de semana.

El entretenimiento de la cadena también vive un gran mes: 'El Intermedio' bate su récord anual; 'Cazadores de imágenes' aterriza con éxito y lidera superando sus datos en cada entrega; 'Salvados' firma su mejor registro en casi cuatro años y se convierte en lo más visto de la cadena en noviembre; 'El Objetivo' logra su mejor especial en un año; y 'laSexta Xplica' experimenta una fuerte subida, situándose también por delante de su rival.

El dominio se extiende a las cadenas temáticas de Atresmedia. Nova (1,9%) se mantiene como la cadena femenina líder, con las series más vistas del día como 'Emanet', 'Cuando me enamoro', 'Vino el amor', 'Sortilegio' y 'Mar de amor'. Neox (1,7%) lidera la sobremesa temática gracias a 'Los Simpson', la serie de animación más vista de la televisión y protagonista de la emisión temática más vista del mes.

Mega (1,2%) vuelve a sobresalir de la mano de 'El Chiringuito de Jugones', mientras que Atreseries (1,8%) se mantiene como la cadena de nueva creación líder y obtiene lo más visto del mes entre las temáticas gracias al estreno de 'Regreso al paraíso'.

