Los sectores más afectados por el conflicto exigen medidas urgentes: "Estamos trabajando a pérdidas"

La subida de los precios cada vez es más evidente y su incremento no hace más que dispararse con el paso de los días. Muchos sectores dependen de esos productos para ejercer su trabajo y la falta de medidas para combatirlo, aseguran, les hace vulnerables.

Los transportistas lo notan sobretodo con la subida de los carburantes. "El conflicto de Irán ha supuesto para el sector del transporte de mercancías por carretera hasta la fecha un incremento de costes de más del 30% y supone un sobrecoste para el sector de más de 100 millones de euros", explica Carlos Folchi, Presidente de Fenadismer.

Asegura que muchos profesionales están rechazando operaciones de transporte para no tener más perdidas. Es el caso de Eider, es autónomo y esta semana podría ser la última que reparta con su camión "voy a terminar el trabajo y parar porque no puedo seguir perdiendo dinero". Con los tickets en la mano nos cuenta el incremento que ha supuesto para él, "el día dos de marzo pagué 856 euros por llenar el depósito, ayer me costó 1.238 euros", unos 400 euros de diferencia.

Los trasportistas piden ayudas directas al sector, "que irían desde una bonificación de 25 céntimos por litro de diésel, hasta ayudas directas a los vehículos en torno a los 1.500 euros por vehículo pesado", explica Folchi.

En el campo también están asfixiados, la subida de los precios les ha pillado en plena plena producción. "Hace diez días he comprado el gasoil a 0,88 y hoy lo he comprado a 1,65, es inviable", cuenta Jose Damian, ganadero y agricultor de Andalucía. No saben cómo afrontar el paso de los días, "mañana no sé si va a poder seguir esto funcionando. Y aseguran, que esto llegará al consumidor, que el cliente lo acabará notando en los precios si no se toman medidas urgentes.

También han salido perjudicados los pescadores, que hace poco se reunieron con el Ministerio para solicitar rebajar en el IVA. A ellos, tampoco les sale a cuenta ahora mismo salir a faenar. "Si mil litros te costaba 500 euros, ahora te cuesta mil, el doble", dicen que muchas embarcaciones prefieren quedarse amarradas antes que perder dinero. No es rentable, aseguran, para el trabajador.

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