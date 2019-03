El sector turístico registra hasta mayo un superávit de un 4,8%

El sector turístico y de viajes registró un superávit de 10.468,2 millones de euros en los cinco primeros meses del año, lo que supone un aumento del 4,8% con respecto al alcanzado en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la balanza de pagos difundida por el Banco de España.



Este resultado es consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 14.280 millones de euros, un 2,3% más, frente a los 13.956,7 millones de euros de un año antes. Asimismo, los pagos sumaron 3.811,8 millones de euros, un 4,4% menos, frente a los 3.990,3 millones de euros, lo cual benefició al saldo final de la balanza al término del cuatrimestre.



En el mes de mayo, el saldo de la rúbrica de turismo y viajes alcanzó los 3.084,6 millones de euros, un 6,8% más, que los 2.888,3 millones de euros contabilizados el mismo mes de 2012. Los ingresos por turismo y viajes crecieron un 5,9% en mayo, hasta 3.778,1 millones de euros, frente a unos pagos un 2,1% mayores, de 693,6 millones de euros.



Buenas cifras hasta junio

Hasta junio, España recibió 26,1 millones de turistas internacionales hasta junio, lo que supone un 4,2% más respecto al mismo periodo de 2012, y el gasto alcanzó los 24.416 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone una mejora del 6,6%.



Las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 1,7% en junio, al igual que las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) que repuntaron un 3,1%, gracias al fuerte incremento de las pernoctaciones de los no residentes.



Por su parte, los turistas españoles viajaron un 6,4% menos en los seis primeros meses del año, con 70,8 millones de desplazamientos, lastrados por la situación económica del país. Precisamente para relanzar la demanda nacional, el Gobierno puso en marcha en junio una campaña de publicidad institucional, con el objetivo de estimular la demanda turística nacional durante la etapa estival bajo el eslogan 'España, el destino que llevas dentro'.



No obstante, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, reconoció esta semana que el turismo nacional "no va tan bien" como el internacional, por lo que consideró que no mejorará hasta que la economía española no se recupere.



Un 2,5% más de turistas internacionales este verano

España recibirá 22,3 millones de turistas internacionales en el tercer trimestre del año, coincidente con los meses de verano, por lo que se estima un repunte del 2,5% con respecto al periodo estival del año anterior, según las previsiones realizadas por el informe Coyuntur del segundo trimestre de 2013, elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



Así, el gasto turístico total previsto entre julio y septiembre alcanzará los 23.189 millones de euros, con un repunte cercano al 8%, incluidas todas las partidas de coste por parte de los turistas en sus viajes. Además, el estudio apunta que hasta septiembre visitarán el país 47,4 millones de turistas internacionales, lo que supondrá un aumento del 4,1% en comparación con el mismo periodo de 2012, con un incremento en el gasto de "mayor magnitud" que el previsto para las llegadas.



De esta forma, el gasto de los turistas internacionales ascenderá a 47.910 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con una subida interanual alrededor del 7,9%.