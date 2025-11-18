Los coches eléctricos, la IA y las telecomunicaciones, protagonistas de la segunda jornada de Metafuturo

La segunda parte de la jornada de Metafuturo 2025, el foro impulsado por Atresmedia, ha reunido en el Ateneo de Madrid a destacados líderes empresariales para reflexionar sobre cómo la tecnología, la energía y la innovación están transformando la sociedad y la economía.

La consejera delegada de Carrefour España, Elodie Perthuisot, ha abierto el debate asegurando que los consumidores confían cada vez más en la inteligencia artificial. “Preguntan por temas personales, para comprar, para comer. Tienen cada vez más confianza en la IA que en su madre”, ha afirmado. Perthuisot ha defendido el papel clave de esta tecnología en las estrategias de marketing de la compañía: “Yo pongo la IA en el corazón de la empresa".

En el encuentro se ha reflexionado sobre la situación tecnológica de Europa. El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha alertado sobre la pérdida de competitividad europea: “En los últimos 20 o 30 años, Europa ha dejado de tener empresas tecnológicas de primer orden". Una tendencia que, según él, “está directamente relacionada con la falta de inversión". Además, Gayo ha abordado los objetivos de las empresas de telecomunicaciones en Europa y los retos de la IA. Sobre el desarrollo de las IAs: "Va a automatizar procesos que estaban reservados para la mente humana"

Desde el sector automovilístico, el presidente y director general de Renault Group España, Josep María Recasens, ha charlado sobre los retos del sector del automóvil y la introducción de la tecnología y los vehículos eléctricos en el mercado, así como de la autonomía de los propios coches.

"Un coche eléctrico a 20.000 euros": Si se quiere competir con China, se puede

Recasens ha explicado cómo la industria se está reinventando: “El Twingo, un coche eléctrico a 20.000 euros. Hay un reto comercial pero también tecnológico que es demostrar al mundo y a los constructores europeos que somos capaces de dar respuesta a lo que viene de China. Si se quiere, se puede”. Ha subrayado además que España puede tener “una ventaja competitiva” en el desarrollo de energías verdes si "aprovechamos bien el mix energético".

La jornada también ah contado con la participación de Víctor Sendra, director general del Roig Arena de Valencia, quien ha defendido la importancia de incorporar la innovación a los nuevos espacios de ocio, pabellones y estadios. “Puede ser muy bonito, pero como no tenga la tecnología es como una caja de zapatos vacía.” Y ha añadido: “Tiene que ir enfocado no solo a vivir un evento, es intentar vivir muchas experiencias juntas: visuales, olfativas... esa combinación global.”

Metafuturo continúa así marcando el pulso de los grandes debates sobre el futuro de la sociedad y la economía de nuestro país.