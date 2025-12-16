Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Bruselas permitirá la venta de coches de combustión más allá de 2035 ignorando la llamada de España

Con esta propuesta, se atiende a la relajación de las normas que pedía la industria y Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados.

Tubo de escape con humo

Bruselas permitirá la venta de coches de combustión más allá de 2035 | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Este martes, la Comisión Europea ha propuesto retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustióna partir de 2035 y en su lugar, permitir una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Con esta propuesta, se atiende a la relajación de las normas que pedía la industria y Alemania, pero no se da valor a la llamada de España y Francia a mantener los objetivos pactados.

Este primer paso de Bruselas aún tiene que negociarse entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva. En todo caso, ese margen deberá ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.

El Ejecutivo comunitario ha insistido en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en 2050 a más tardar, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.

Bruselas argumenta que el margen del 10% hará posible que junto a la producción de vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo "papel importante" otros modelos como los híbridos enchufables, los vehículos con extensores de autonomía, los híbridos suaves y los vehículos con motor de combustión interna, como pedía la industria.

"Salvavidas" para el sector en la UE

La supresión de la prohibición total en 2035 es parte de un paquete más amplio de apoyo al automóvil que el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, ha definido como un "salvavidas" para el sector en la Unión Europea. A su vez, prevé flexibilidades para las camionestas y para los camiones, ha explicado.

"Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación", ha destacado Séjourné, que considera que el plan permitirá "restaurar el liderazgo" de la industria europea y liderar a la vez la transición climática global.

