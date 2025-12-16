Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Abono transporte

Ya se conoce la fecha en la que estará disponible el nuevo abono transporte

El nuevo título estatal permite viajar por 60 euros al mes, con tarifa de 30 euros para menores de 26 años.

Óscar Puente

Ya se conoce la fecha en la que estará disponible el nuevo abono transporte | Antena 3 Noticias

Publicidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha fijado la fecha de puesta en marcha del abono transporte único anunciado por el Gobierno. El ministro Óscar Puente ha situado el inicio del nuevo título el 19 de enero de 2026, día en el que, según ha explicado, los usuarios podrán comenzar a utilizar un abono mensual con el que viajar por toda España en servicios de competencia estatal.

El precio previsto es de 60 euros al mes con carácter general y de 30 euros en el caso de los menores de 26 años. Puente ha presentado la medida como un instrumento que se incorpora a la oferta existente y ha subrayado que no sustituye los títulos actuales.

En una entrevista en TVE, el ministro ha enmarcado el proyecto en un trabajo prolongado por parte del Ejecutivo: "En el que el Gobierno lleva dos años trabajando", ha indicado. En ese mismo contexto, ha querido despejar dudas sobre el encaje del nuevo abono con los descuentos vigentes y con los títulos ya disponibles. "Los descuentos se prorrogan y el abono de Cercanías seguirá existiendo", ha señalado. Su planteamiento, ha añadido, pasa por sumar un producto a lo que ya está operativo: "Un producto añadido a lo que ya hay".

Qué incluye en la primera fase

El arranque del abono transporte único se plantea, según el ministro, con un alcance inicial centrado en la red estatal. En esa primera fase quedarán incluidos los títulos de carácter estatal, entre ellos Cercanías, Media Distancia convencional y autobuses interurbanos de largo recorrido gestionados por el Estado.

El diseño inicial, tal y como se ha expuesto, parte de los servicios cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado. Con ese enfoque, el título busca facilitar desplazamientos en distintos puntos del país bajo una misma fórmula de pago mensual, sin alterar, según el ministerio, el sistema de abonos ya existente.

Puente ha situado el objetivo final en un esquema más amplio, con la incorporación progresiva de otros modos de transporte que dependen de las comunidades autónomas. "El propósito es integrar todos los modos de transporte que están en manos de las comunidades", ha afirmado.

La vía prevista para esa ampliación pasa por convenios entre el Estado y las comunidades autónomas, un mecanismo que el ministro ha descrito como habitual dentro de la relación institucional. En ese punto, Puente ha expresado su previsión de que las autonomías se sumen conforme el sistema avance y se consolide. "A medida que este título vaya funcionando, las CCAA se irán integrando, como ha ocurrido en Alemania", ha indicado.

El ministro ha recordado que el abono único no se presenta como una medida reciente. "Ya en enero del año pasado se anunció que habría un abono único para 2026", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Airbnb

Publicidad

Economía

La frontera se ha cerrado a camiones ante los cortes provocados por los ganaderos galos

Retenciones kilométricas en la frontera de Irún por las protestas de los ganaderos franceses

Gran Canaria afianza su posición como uno de los grandes polos audiovisuales del sur de Europa

Gran Canaria se consolida como destino de productoras audiovisuales nacionales e internacionales

Imagen de archivo de un supermercado de Mercadona

Mercadona acuerda la adquisición de Logifruit para reforzar su estrategia sostenible

Óscar Puente
Abono transporte

Ya se conoce la fecha en la que estará disponible el nuevo abono transporte

Bizum
Cambios Bizum

Los cambios de Hacienda con Bizum en 2026: nuevos límites para empresas, autónomos y particulares

Camarera de un restaurante
Navidad

Reservar mesa en Andalucía en Navidad: lo que te pueden cobrar y lo que no, según Consumo

La Junta de Andalucía recuerda que no se pueden aplicar suplementos por reservar, pero sí penalizaciones por cancelar sin aviso previo si se informa con antelación.

Grúas de construcción de vivienda
Vivienda

Bruselas pide menos trámites para construir viviendas rápido: "Se tarda más en pedir la licencia que en edificar"

Bruselas quiere actuar ante el grave problema de la vivienda. Pide menos burocracia en las licencias para que así se construya más rápido.

Airbnb

Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

La tiranía del teléfono móvil y la jornada infinita

La tiranía del móvil y la jornada infinita: 8 de cada 10 trabajadores reciben llamadas fuera del horario laboral

Bizum

Hacienda reforzará el control sobre los Bizum a partir del uno de enero

Publicidad