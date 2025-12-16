Ya se conoce la fecha en la que estará disponible el nuevo abono transporte

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha fijado la fecha de puesta en marcha del abono transporte único anunciado por el Gobierno. El ministro Óscar Puente ha situado el inicio del nuevo título el 19 de enero de 2026, día en el que, según ha explicado, los usuarios podrán comenzar a utilizar un abono mensual con el que viajar por toda España en servicios de competencia estatal.

El precio previsto es de 60 euros al mes con carácter general y de 30 euros en el caso de los menores de 26 años. Puente ha presentado la medida como un instrumento que se incorpora a la oferta existente y ha subrayado que no sustituye los títulos actuales.

En una entrevista en TVE, el ministro ha enmarcado el proyecto en un trabajo prolongado por parte del Ejecutivo: "En el que el Gobierno lleva dos años trabajando", ha indicado. En ese mismo contexto, ha querido despejar dudas sobre el encaje del nuevo abono con los descuentos vigentes y con los títulos ya disponibles. "Los descuentos se prorrogan y el abono de Cercanías seguirá existiendo", ha señalado. Su planteamiento, ha añadido, pasa por sumar un producto a lo que ya está operativo: "Un producto añadido a lo que ya hay".

Qué incluye en la primera fase

El arranque del abono transporte único se plantea, según el ministro, con un alcance inicial centrado en la red estatal. En esa primera fase quedarán incluidos los títulos de carácter estatal, entre ellos Cercanías, Media Distancia convencional y autobuses interurbanos de largo recorrido gestionados por el Estado.

El diseño inicial, tal y como se ha expuesto, parte de los servicios cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado. Con ese enfoque, el título busca facilitar desplazamientos en distintos puntos del país bajo una misma fórmula de pago mensual, sin alterar, según el ministerio, el sistema de abonos ya existente.

Puente ha situado el objetivo final en un esquema más amplio, con la incorporación progresiva de otros modos de transporte que dependen de las comunidades autónomas. "El propósito es integrar todos los modos de transporte que están en manos de las comunidades", ha afirmado.

La vía prevista para esa ampliación pasa por convenios entre el Estado y las comunidades autónomas, un mecanismo que el ministro ha descrito como habitual dentro de la relación institucional. En ese punto, Puente ha expresado su previsión de que las autonomías se sumen conforme el sistema avance y se consolide. "A medida que este título vaya funcionando, las CCAA se irán integrando, como ha ocurrido en Alemania", ha indicado.

El ministro ha recordado que el abono único no se presenta como una medida reciente. "Ya en enero del año pasado se anunció que habría un abono único para 2026", ha señalado.

