Mercadona acuerda la adquisición de Logifruit para reforzar su estrategia sostenible

Esta adquisición va a permitir a la compañía unificar sus procesos logísticos y reforzar la eficiencia y sostenibilidad de su cadena de montaje.

Imagen de archivo de un supermercado de Mercadona

Imagen de archivo de un supermercado de MercadonaEFE

Beatriz García
Publicado:

Mercadona acelera su estrategia sostenible con la adquisición de Logifruit, proveedor especialista en la gestión de envases reutilizables. Esta adquisición tiene el objetivo de unificar todos sus procesos logísticos y continuar consolidando la eficiencia y sostenibilidad de su red de distribución. El acuerdo, que aún está pendiente de aprobación por parte de los organismos de Competencia y de las autorizaciones administrativas habituales en este tipo de operaciones, permitirá a la compañía capturar importantes sinergias y optimizar sus recursos, fortaleciendo así su cadena de montaje y reforzando una estrategia logística responsable alineada con los principios de la economía circular.

Integración de los equipos y apuesta por la excelencia operativa

Con esta operación, las 1.600 personas que forman parte de la plantilla de Logifruit se incorporarán al equipo de Mercadona. Este movimiento permitirá seguir desarrollando un modelo logístico diferencial, que apuesta por la innovación y la sostenibilidad, y que desde hace 30 años se orienta a alcanzar la excelencia en el servicio.

David Cid, director general de Logística de Mercadona, ha expresado su agradecimiento a Pedro Ballester, presidente de Logifruit, por la puesta en marcha de este proyecto pionero y por la estrecha colaboración mantenida durante todos estos años. También ha valorado la decisión de integrarlo ahora en la estructura de la compañía para seguir impulsando la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad de los procesos logísticos.

Por su parte, Pedro Ballester, presidente de Logifruit, ha destacado que "cuando iniciamos nuestra colaboración con Mercadona, en 1996, asumimos el reto de ofrecer un servicio que se ajustase a sus necesidades y que le aportase ventajas competitivas. Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto, y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y que ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y sus proveedores".

Este hito marca un nuevo capítulo en la relación entre ambas compañías, que prevén reforzar su modelo operativo y avanzar hacia un sistema logístico más eficiente, innovador y sostenible, en línea con las exigencias del mercado y el compromiso medioambiental.

