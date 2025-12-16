Gran Canaria se consolida como destino de productoras audiovisuales nacionales e internacionales

Gran Canaria afianza su posición como uno de los grandes polos audiovisuales del sur de Europa. Así lo refleja el Balance de Producciones Audiovisuales 2025 presentado por la Gran Canaria Film Commission, que confirma un nuevo año de crecimiento sostenido, con más rodajes, mayor inversión y un impacto directo en el empleo y la economía de la isla.

Un año récord para el sector audiovisual

Durante 2025 se desarrollaron en la isla un total de 171 producciones audiovisuales, frente a las 147 del año anterior. El volumen de actividad se tradujo en una inversión estimada de más de 110 millones de euros, superando ampliamente los 90 millones registrados en 2024. Este crecimiento tuvo un impacto directo en el mercado laboral, con más de 5.200 empleos generados, entre contrataciones directas e indirectas, consolidando al sector como un motor económico estratégico para la isla.

El balance recoge 30 largometrajes, 10 series, 18 producciones de animación, además de documentales, trabajos de postproducción y VFX, y más de 70 rodajes publicitarios, lo que confirma la diversificación y madurez del ecosistema audiovisual grancanario.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria destacó el alcance de estos resultados y el trabajo realizado desde las instituciones insulares. "El balance que presentamos es muy positivo, con más de 4.000 días de rodaje acumulados, un crecimiento notable en el número de producciones y una inversión que supera los 110 millones de euros", señaló, subrayando que estas cifras son fruto de una estrategia sostenida en el tiempo.

Cada vez más productoras se establecen en la isla

Por su parte, la coordinadora de la Gran Canaria Film Commission, Nuria Guinnot, puso el acento en la fidelización del sector. "Cada vez más productoras se establecen aquí, lo que demuestra la confianza que les brindamos. Además, la isla ha sido descubierta en los últimos dos años especialmente por las productoras nacionales, que encuentran en Gran Canaria localizaciones diversas, incentivos fiscales y un equipo profesional altamente cualificado", explicó.

El director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, Cosme García Falcón, destacó la importancia de fortalecer la base local del sector. "Destacaría también la producción local y el desarrollo del talento local, tan necesario para estas productoras que vienen a la isla y necesitan un tejido empresarial a la altura. Por eso estamos trabajando junto con universidades privadas para capacitar a cada vez más profesionales", afirmó.

En este sentido, durante 2025 se activaron 26 programas formativos especializados, con más de 650 participantes, gracias a acuerdos con centros como la ESCAC y Voxel School, además de impulsar la creación de nuevas empresas audiovisuales en las instalaciones de la SPEGC .

Un crecimiento consolidado

Las conclusiones del informe apuntan a un crecimiento ya consolidado, con un impacto económico significativo y una estrecha colaboración entre instituciones, empresas y profesionales. Gran Canaria no solo acoge rodajes: construye industria, talento y futuro audiovisual.

Con estos resultados, Gran Canaria refuerza su proyección internacional y se posiciona como un territorio estratégico, competitivo y preparado para seguir atrayendo grandes producciones audiovisuales en los próximos años.

