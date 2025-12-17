Trade Republic se dispara: los grandes fondos entran en el banco de moda de los pequeños ahorradores

Trade Republic ha aumentado su valoración hasta los 12.500 millones de euros, consolidándose como la app de referencia para los pequeños inversores. Esta cifra lo sitúa casi al nivel de entidades como Bankinter, que capitaliza en Bolsa unos 12.600 millones de euros, y por encima de Unicaja, que está en los 7.000 millones.

El neobanco de origen alemán no cotiza en Bolsa, así que esa valoración se calcula por las compras de acciones en el mercado secundario, en las que ha entrado la gestora estadounidense Fidelity y el fondo soberano de Singapur. Trade Republic se convierte así en la segunda mayor empresa privada de base tecnológica de Europa, sólo por detrás del también gigante bancario Revolut.

La app de los pequeños inversores

​La app ha logrado ya más de 10 millones de clientes que gestionan 150.000 millones de euros en activos y, según la propia compañía, el 70% soninversores primerizos que dan con ella su primer paso en los mercados. Trade Republic ha registrado este año un beneficio de 34,8 millones de euros, casi dos veces y media más que el año pasado.

"Convertirnos en la segunda empresa tecnológica en Europa y primera en Alemania refuerza la credibilidad del modelo y confirma que el ahorro e inversión a largo plazo son ya una prioridad para millones de españoles y europeos", asegura Pablo López, Country Manager Iberia de Trade Republic. "En España vemos a diario cómo cada vez más personas dan su primer paso como inversores. Esta operación confirma que el futuro del sistema de pensiones pasa, en gran medida, por complementar lo público con ahorro privado accesible, sencillo y de bajo coste".

