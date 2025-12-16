Los medios tradicionales encabezan la responsabilidad mediática y las redes sociales cierran el ranking

España cuenta desde ahora con el primer Índice de Responsabilidad Mediática, un indicador que mide el grado de responsabilidad, transparencia y confianza de los principales medios y plataformas que concentran la inversión publicitaria. El estudio, elaborado por el Observatorio Nebrija–Presidentex, pone de manifiesto una diferencia significativa entre los medios tradicionales y los entornos digitales abiertos.

Según los resultados del informe, la televisión lidera el ranking de responsabilidad mediática, seguida de la radio y los diarios, que obtienen las mejores valoraciones globales. En el extremo opuesto se sitúan las redes sociales, que cierran la clasificación y registran los niveles más bajos en aspectos clave como la transparencia, la protección de datos y la confianza pública.

Qué mide el Índice de Responsabilidad Mediática

El Índice de Responsabilidad Mediática analiza diez grandes categorías de medios y plataformas presentes en el ecosistema informativo español. Para su elaboración, el observatorio ha tenido en cuenta seis dimensiones: la seguridad de marca, la transparencia y medición, la privacidad y protección de datos, el control editorial y la gobernanza, la responsabilidad corporativa y la confianza del público.

Cada una de estas variables contribuye a una puntuación final que permite clasificar a los medios en función de su nivel de responsabilidad. El objetivo del índice es ofrecer una referencia clara sobre el grado de fiabilidad de los distintos canales en los que se consume información y se concentra la inversión publicitaria.

Medios tradicionales frente a plataformas digitales

Los resultados muestran que los medios tradicionales obtienen las mejores valoraciones en el conjunto de indicadores analizados. Televisión, radio y prensa escrita destacan por su mayor control editorial, la existencia de mecanismos de autorregulación y auditoría, y una mayor percepción de confianza por parte del público.

Por el contrario, las plataformas digitales abiertas, especialmente las redes sociales, presentan las puntuaciones más bajas. El informe vincula estos resultados a la dependencia de contenidos generados por los propios usuarios, a sistemas de moderación automatizada y a la falta de auditorías externas equiparables a las de los medios convencionales.

Transparencia y confianza pública

Uno de los principales ejes del estudio es la relación entre transparencia y confianza. El índice refleja que los entornos con mayor claridad en la medición de audiencias y en los criterios editoriales son también los que generan una mayor percepción de fiabilidad. En este punto, los medios tradicionales vuelven a situarse por delante de las plataformas digitales.

El Observatorio subraya que esta diferencia tiene un impacto directo tanto en el consumo informativo como en las decisiones de anunciantes e instituciones, que buscan espacios con mayor seguridad y control sobre los contenidos.

