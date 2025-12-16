Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Medios

Los medios tradicionales encabezan la responsabilidad mediática y las redes sociales cierran el ranking

El Observatorio Nebrija–Presidentex sitúa a redes sociales y YouTube en los últimos puestos por transparencia y confianza pública.

Imagen de archivo de televisi&oacute;n

Imagen de archivo de televisiónPexels

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

España cuenta desde ahora con el primer Índice de Responsabilidad Mediática, un indicador que mide el grado de responsabilidad, transparencia y confianza de los principales medios y plataformas que concentran la inversión publicitaria. El estudio, elaborado por el Observatorio Nebrija–Presidentex, pone de manifiesto una diferencia significativa entre los medios tradicionales y los entornos digitales abiertos.

Según los resultados del informe, la televisión lidera el ranking de responsabilidad mediática, seguida de la radio y los diarios, que obtienen las mejores valoraciones globales. En el extremo opuesto se sitúan las redes sociales, que cierran la clasificación y registran los niveles más bajos en aspectos clave como la transparencia, la protección de datos y la confianza pública.

Qué mide el Índice de Responsabilidad Mediática

El Índice de Responsabilidad Mediática analiza diez grandes categorías de medios y plataformas presentes en el ecosistema informativo español. Para su elaboración, el observatorio ha tenido en cuenta seis dimensiones: la seguridad de marca, la transparencia y medición, la privacidad y protección de datos, el control editorial y la gobernanza, la responsabilidad corporativa y la confianza del público.

Cada una de estas variables contribuye a una puntuación final que permite clasificar a los medios en función de su nivel de responsabilidad. El objetivo del índice es ofrecer una referencia clara sobre el grado de fiabilidad de los distintos canales en los que se consume información y se concentra la inversión publicitaria.

Medios tradicionales frente a plataformas digitales

Los resultados muestran que los medios tradicionales obtienen las mejores valoraciones en el conjunto de indicadores analizados. Televisión, radio y prensa escrita destacan por su mayor control editorial, la existencia de mecanismos de autorregulación y auditoría, y una mayor percepción de confianza por parte del público.

Por el contrario, las plataformas digitales abiertas, especialmente las redes sociales, presentan las puntuaciones más bajas. El informe vincula estos resultados a la dependencia de contenidos generados por los propios usuarios, a sistemas de moderación automatizada y a la falta de auditorías externas equiparables a las de los medios convencionales.

Transparencia y confianza pública

Uno de los principales ejes del estudio es la relación entre transparencia y confianza. El índice refleja que los entornos con mayor claridad en la medición de audiencias y en los criterios editoriales son también los que generan una mayor percepción de fiabilidad. En este punto, los medios tradicionales vuelven a situarse por delante de las plataformas digitales.

El Observatorio subraya que esta diferencia tiene un impacto directo tanto en el consumo informativo como en las decisiones de anunciantes e instituciones, que buscan espacios con mayor seguridad y control sobre los contenidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La tiranía del móvil y la jornada infinita: 8 de cada 10 trabajadores reciben llamadas fuera del horario laboral

La tiranía del teléfono móvil y la jornada infinita

Publicidad

Economía

Imagen de archivo de televisión

Los medios tradicionales encabezan la responsabilidad mediática y las redes sociales cierran el ranking

Tubo de escape con humo

Bruselas permitirá la venta de coches de combustión más allá de 2035 ignorando la llamada de España

La frontera se ha cerrado a camiones ante los cortes provocados por los ganaderos galos

Retenciones kilométricas en la frontera de Irún por las protestas de los ganaderos franceses

Gran Canaria afianza su posición como uno de los grandes polos audiovisuales del sur de Europa
Gran Canaria

Gran Canaria se consolida como destino de productoras audiovisuales nacionales e internacionales

Imagen de archivo de un supermercado de Mercadona
Mercadona

Mercadona acuerda la adquisición de Logifruit para reforzar su estrategia sostenible

Óscar Puente
Abono transporte

Ya se conoce la fecha en la que estará disponible el nuevo abono transporte

El nuevo título estatal permite viajar por 60 euros al mes, con tarifa de 30 euros para menores de 26 años.

Bizum
Cambios Bizum

Los cambios de Hacienda con Bizum en 2026: nuevos límites para empresas, autónomos y particulares

Con esta nueva práctica, Hacienda tendrá una visión más exacta y actualizada de lo que facturan los negocios por movimientos digitales.

Camarera de un restaurante

Reservar mesa en Andalucía en Navidad: lo que te pueden cobrar y lo que no, según Consumo

Grúas de construcción de vivienda

Bruselas pide menos trámites para construir viviendas rápido: "Se tarda más en pedir la licencia que en edificar"

Airbnb

Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Publicidad