Caer al suelo y no lesionarse: Así son los 'suelos inteligentes' diseñados en Inglaterra

A medida que van pasando los años, las capacidades físicas del cuerpo no son las de antes, es mucho más sencillo tropezarse, perder la estabilidad e incluso llegar a caerse pudiendo tener un mal desenlace. Por ello, ingenieros de la Universidad de Surrey en Inglaterra están desarrollado unos 'suelos inteligentes' pensados para personas mayores que amortiguan el impacto en caso de caída.

Este suelo está diseñado para ablandarse cuando alguien se cae, para reducir el riesgo de fracturas de huesos o lesiones en la cabeza. Es similar a las baldosas sintéticas estándar o al suelo de caucho, y tendría materiales y sistemas inteligentes ocultos debajo para amortiguar las caídas y prevenir graves lesiones.

¿Cómo funcionan los suelos inteligentes?

Se trata de un suelo más blando de lo normal que amortigua el impacto. Unos sensores detectan los movimientos, y pueden incluso emitir señales de socorro, en caso de que la persona que ha caído no pueda pedir ayuda. Está pensado -sobre todo- para los mayores. Debido a que en Inglaterra se han producido más de 219.000 ingresos hospitalarios de emergencia relacionados con caídas entre personas mayores de 65 años en el último año. Por lo que la superficie está destinada a hospitales, residencias de ancianos y entornos residenciales donde las personas mayores corren mayor riesgo.

Según el Dr. Iman Mohagheghian, profesor asociado de mecánica de materiales en la universidad e investigador principal del proyecto, la idea es que este suelo proteja a las personas cuando se caen pero que también den la alerta: "hay personas que viven solas y que pasan horas en el suelo sin poder pedir ayuda".

Actualmente los investigadores están buscando voluntarios, especialmente mayores de 65 años, para caminar sobre diversas superficies, lo que demostrará cómo cada una afecta el equilibrio, el movimiento y la estabilidad de una persona. Además, el Doctor señala que "los voluntarios que participen desempeñarán un papel importante al ayudarnos a diseñar entornos más seguros y de mayor apoyo, y sus contribuciones podrían, ayudar a prevenir lesiones que alteren la vida".

Con este avance tecnológico se está investigando cómo aliviar la presión que recae en el sistema sanitario y cómo proteger la vida de los más mayores. El objetivo es apoyar el diseño de nuevas superficies más seguras e inteligentes en distintos entornos.

