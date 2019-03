Rubalcaba anima a responder "insultos" del PP con propuestas de empleo

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha animado este domingo a los socialistas a no entrar en rifirrafes con el PP y a responder a sus "insultos", "descalificaciones" e "injurias" con propuestas de empleo, porque "ése es el gran problema del país".

Rubalcaba ha hecho estas declaraciones en Mérida, donde ha asistido a la presentación de la candidatura de Guillermo Fernández Vara a la Presidencia de la Junta de Extremadura, a quien ha definido como una "excelente" persona que está "a las buenas, a las menos buenas y a las malas". "Empleo, empleo y empleo", ése debe ser el esquema de trabajo del Partido Socialista en los próximos meses, ha aseverado el vicepresidente primero, tras aclarar que poco va a hablar del PP en los mítines porque, según ha dicho, los ciudadanos no se merecen ver a los dos grandes partidos "sacudiéndose estacazos".

"La gente espera de nosotros algo más que insultar a Mariano Rajoy", ha aseverado ante el millar de personas que se han dado cita en el Palacio de Congresos de Mérida, para acto seguido recomendar que a cada "insulto", "descalificación" o "injuria" del PP se le responda con una propuesta de empleo. No obstante, Rubalcaba sí se ha referido a los populares para lamentar que Rajoy afirmara ayer que encabeza un proyecto para los que quieren decir no a Zapatero, y para preguntarse "cómo puede alguien esforzarse menos" construyendo "sobre el no".

Frente a ello, "nosotros tenemos que hacer lo contrario, sí, sí y con todos", ha aseverado el vicepresidente primero, para quien los ciudadanos no van a perdonar al PP la actitud que están manteniendo en esta crisis, generando "desconfianza" y "malos rollos". Ha subrayado que el paro es "gran problema" del país y que la creación de empleo debe ser la "obsesión" de los programas socialistas para la cita electoral del próximo 22 de mayo, para ayudar a los perdieron su puesto de trabajo durante la crisis, a quienes nunca han trabajado y a los que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral.

Ha advertido además a los ciudadanos de la importancia de que la izquierda haya sido la que ha acometido las "profundas" reformas que ha sufrido el país en los últimos meses, y de la relevancia que cobran los próximos comicios municipales y autonómicos en este escenario, porque "se está configurando el futuro". Ha explicado que de la crisis "no vamos a salir solos", de ahí la importancia de la colaboración entre las administraciones y con la Unión Europea, ni haciendo lo mismo que hasta ahora, "por eso hay que poner en marcha reformas, empezando por la austeridad".

"Pero también hay que decir que estamos manteniendo nuestras señas de identidad" en política social, ha aseverado el vicepresidente primero, que en este sentido ha destacado la voluntad de acuerdo que el Gobierno ha mantenido con la patronal y los sindicatos, materializada en el Acuerdo Económico y Social. Ha animado además a no caer en el pesimismo, sino "a ser realistas y saber que podemos" y no olvidar, ahora que se cumple el 30 aniversario del 23-F, los logros conseguidos por España en la etapa democrática y "que salimos de una mucho peor que ésta".