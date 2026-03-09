Padres al rescate: las donaciones de dinero a hijos para comprar piso se triplican

Carmen lleva años ayudando económicamente a uno de sus hijos. "Ha habido meses que le pagaba hasta 500 euros. Y qué hacemos? Pues ayudar todo lo que se puede". Su caso no es aislado. Las donaciones de padres a hijos se han disparado hasta superar las 225.000 operaciones en el último año, según los datos del Consejo General del Notariado. Se han convertido en una especie de herencias en vida para facilitar la independencia de los jóvenes.

Los notarios nunca habían visto tantas como en 2025. "Han subido un 13% con respecto a 2024 y suponen casi el triple de las que se firmaron en 2015", asegura César Sanz, vicesecretario del Consejo General del Notariado. De todas ellas, solo 24.000 correspondieron a transmisiones viviendas. La gran mayoría, 201.000, fueron transferencias de dinero líquido para ayudar a afrontar gastos.

El perfil más habitual es el de un joven de unos 35 años que recibe entre 15.000 y 40.000 euros, casi siempre destinados a la compra de su primera vivienda. Paco es un ejemplo: "Me dieron la entrada. Necesité la ayuda económica de mis padres y la verdad que se agradece".

Una de las razones o causas de esta subida es la situación que atraviesa el mercado de la vivienda. A los elevados precios se suma la imposibilidad de ahorrar. "Muchas veces no son capaces de afrontar todos los gastos iniciales y la famosa entrada. Por eso es muy importante toda la labor que los progenitores están haciendo a través de la donación de dinero", explica César Sanz.

"Ayudar a los hijos porque si no, no se van de casa", asegura otra madre. Cuando un joven consigue comprar un piso, detrás casi siempre están los padres o los abuelos echando una mano. Ángela, que todavía vive con ellos, lo confirma: "Mis padres me tienen ya una cuenta aparte donde todo lo que pueden ir ahorrando lo ponen en ella".

No solo ayudan para comprar vivienda. También para el día a día. "cuando vienen tengo que darles algo hasta para llegar a fin de mes", reconoce otra madre. Lola que tiene un hijo de 41 años y otra de 30 añade: "no se han podido ir de casa".

Todo ello ocurre con la tasa de emancipación juvenil en uno de los niveles más bajos en 130 años según Funcas. lo que convierte estas ayudas familiares en una pieza clave para que muchos jóvenes puedan dar el paso hacia su vida independiente. En 2025 no vivía con sus padres el 46% de los hombres de entre 25 y 34 años y un 55% de las mujeres.

