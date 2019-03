Rajoy, a Zapatero: "Estaría bueno que no bajara el paro en Semana Santa"

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se ha tensado, como suele ser habitual, en el momento de tratar la tasa de desempleo de nuestro país. Tras conocer el descenso del paro en 64.000 personas en el mes de abril, Zapatero se ha mostrado satisfecho con lo que define como "una muy buena noticia para España".

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha tardado en reprochar al Presidente que esa cifra es "lo lógico en esta época del año". "Estaría bueno que no bajara el paro en plena Semana Santa, pero no veo los brotes verdes de los que tanto lleva presumiendo", ha asegurado Rajoy.