Rajoy: "Estoy dispuesto a asumir el desgaste de las decisiones que necesita la economía"

SU PRIORIDAD ES REDUCIR EL DÉFICIT

El presidente del Gobierno ha señalado que no le preocupa no llegar a un acuerdo con los sindicatos. "No pasa nada, el Gobierno está obligado a tomar decisiones difíciles", dijo Rajoy quien recalcó que sus prioridades son "crecer, crear empleo y mejorar le bienestar". No obstante, se ha comprometido a limitar los precios públicos o regulados.