Rajoy: "El rescate de España no está en la agenda de nadie"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a descartar que exista la amenaza de una intervención sobre España y pidió "actuar con prudencia, responsabilidad, sensatez y sentido común para no generar alarmas".

"Nadie ha planteado un rescate y nadie va a plantearlo, ni está en la agenda de nadie. Vamos a seguir con el proceso de reformas. Vuelvo a llamar a la sensatez prudencia y responsabilidad", indicó Rajoy en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, tras la Cumbre polaco-española.

Rajoy, que subrayó que ningún país ha acometido el paquete de medidas que ha llevado a cabo su Gobierno en apenas 100 días, insistió en que su objetivo es "hacer cumplir con el déficit público y cumplir con las reformas estructurales" puestas en marcha.

Así, aseguró que plantear un rescate de España es algo que "ahora mismo no tiene ningún sentido". "No hay intención, no se necesita y por tanto no tiene ningún sentido, y no se deben crear alarmas injustificadas", zanjó.