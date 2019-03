Rajoy rehúye las preguntas sobre Aznar: "A unos les gusta más unas cosas, a otros, otras"

RUEDA DE PRENSA TRAS EL CONSEJO EUROPEO

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no va a entrar en polémicas con el exjefe del Ejecutivo José María Aznar, pero ha recalcado que va a seguir con su política. A su entender, "el rumbo marcado hay que mantenerlo" y no va a "cambiar la política" porque si no estaría "engañando" a los españoles.