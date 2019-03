Rajoy recibe el aval de Merkel a las reformas aprobadas y al "ejercicio de transparencia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido el aval de la canciller alemana, Angela Merkel, a las reformas aprobadas en España y al "ejercicio de transparencia" al que se someterán los bancos y ha instado a otros países europeos a seguir ese ejemplo y examinar sus entidades.

"Sería muy positivo que este ejercicio se hiciera en otros países de la UE", ha subrayado Rajoy tras reunirse con Merkel y dar con ella un paseo en barco por el río Chicago antes de comenzar la cumbre de la OTAN.

Rajoy ha garantizado a Merkel que España seguirá esforzándose para ser un país en el que las administraciones públicas "no continúen endeudándose hasta el infinito" y que también mantendrá su política de reformas estructurales, dos elementos clave, a su juicio, para lograr el crecimiento económico.

"El debate que se plantea entre austeridad y crecimiento no tiene ningún sentido; el crecimiento requiere de hacer reformas estructurales y de no gastar lo que no se tiene", ha manifestado en una declaración sin preguntas. En línea con las tesis alemanas, ha insistido en la urgencia de reducir el déficit y ha recordado los riesgos de no hacerlo, ya que hay países que no han conseguido financiación y se han colocado en "situaciones imposibles".

Según ha explicado, Merkel le ha reiterado en privado lo que ya ha dicho en público: que apoya las reformas que se están haciendo en España y el ejercicio de transparencia al que se van a someter las entidades financieras, que serán evaluadas por dos consultoras externas, para contar en el plazo de un mes con una radiografía exhaustiva de la salud del sistema.

España quiere solventar las dudas que pesan sobre sus bancos, pero Rajoy ha puesto la mira en otros países y, sin citar a ninguno, ha estimado que también deberían examinar sus bancos. En la misma línea, ha destacado el "ejercicio de transparencia" que se ha hecho con las cuentas públicas españolas, cuyo déficit ha aumentado cuatro décimas, al comprobarse la desviación al alza del déficit de cuatro comunidades autónomas.

Como hizo el sábado al llegar a Chicago, ha achacado esa desviación a la facturas que estaban "en el cajón" y que han aflorado con el plan de pago a los proveedores y ha garantizado que esa práctica "se ha acabado" tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Al final, de la verdad y de la transparencia salen las bases para poder tomar las decisiones y mejorar el crecimiento y el empleo", ha manifestado.