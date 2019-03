Rajoy da un mes a los barones del PP para acercar posturas sobre el reparto del déficit

La reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos del PP ha concluido sin que se haya cerrado un acuerdo sobre el reparto del objetivo de déficit, aunque con el compromiso del Ejecutivo de que dicho reparto se haga con criterios objetivos y no políticos.

El encuentro, según han explicado algunos de los presidentes autonómicos, ha concluido con el compromiso de todos de seguir trabajando por reducir el déficit y hacer un esfuerzo para buscar un acuerdo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de junio o primeros de julio.

Se espera que la rebaja de Bruselas permita cumplir el nuevo objetivo en 2016

Esta previsto que Bruselas haga oficial este miércoles el objetivo del 1,2% del PIB y se esperaba que esa convocatoria del CPFF fuera en breve. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como las comunidades se van a dar un mes de margen más para intentar llegar a un acuerdo que 'reconcilie' las posiciones enfrentadas entre los que están a favor y en contra del déficit a la carta.

Durante un almuerzo celebrado en 'Génova', Rajoy ha preguntado a todos los presidentes autonómicos del PP si están de acuerdo en seguir reduciendo el déficit. Todos han asentido y han tomado después la palabra para expresar a la cara sus propios planteamientos en relación con el reparto.

El déficit de 2012 no podrá superar en ningún caso el 1,5%

El margen de déficit que el Gobierno piensa dar a las comunidades autónomas esta año no podrá superar el 1,5% con el que cerraron 2012 y además el ministerio de Hacienda buscará fórmulas para compensar a las comunidades que el año pasado hicieron los deberes y no superaron ese margen.

Aunque se establezcan diferentes déficits para cada autonomía, ninguno podrá superar el objetivo que ya tuvieron que cumplir el año pasado, del 1,5, tres décimas más que el previsto de media para todas en 2013, del 1,2, según informaron algunos presidentes autonómicos a su salida de la reunión.

"No se puede incrementar el déficit al de 2012", ha explicado el balear José Ramón Bauzá, presidente de una de las comunidades que necesita un margen mayor para cumplir los objetivos.



Por el lado de las comunidades cumplidoras, Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha explicado que autonomías como la suya no saldrán perjudicadas si se hace un reparto asimétrico del déficit y que Hacienda busca cómo. "Se han puesto encima de la mesa, se estudiarán y en eso se concretará la propuesta del Ministerio de Hacienda, fórmulas, compensaciones, aplicaciones de instrumentos, transferencias finalistas, márgenes en otros conceptos, que permitan llegar a esa conclusión. Eso es lo que a lo largo del mes Hacienda tiene que ir definiendo", ha dicho.