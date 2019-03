Rajoy dice que "no tiene sentido" debatir sobre la gestión de Bankia en estos momentos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "no tiene demasiado sentido" debatir "justo" ahora sobre la gestión que ha llevado a Bankia a necesitar de una inyección pública de unos 23.000 millones de euros, al asegurar que "no es decisivo" ante el momento "complicado" por el que atraviesa la economía española.

Para Rajoy, en rueda de prensa junto a su homólogo de Países Bajos, Mark Rutte, el "problema" que tiene que resolver ahora el Ejecutivo español es el aumento de la morosidad en las carteras de créditos promotores y "otros sectores", que han puesto en "dificultades" a la banca española.

"Todo lo demás me parece que no tiene demasiado sentido sobre todo justo en este momento", expresó el presidente al ser preguntado sobre la gestión de la cúpula de Bankia. No obstante, Rajoy sí que se mostró a favor de que exista ese debate sobre la gestión de Bankia "donde tenga que ser".

"Estamos en un momento muy complicado y todos deberíamos preservar la mayor y no ir a cosas que no es que no sean importantes, sino que no son las decisivas a fecha de hoy", enfatizó. Rajoy puso en valor que España ha sido uno de los países que "menos dinero público" ha inyectado al sector financiero, pese a reconocer que esto puede ser considerado "sorprendente".