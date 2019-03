Quinto día de huelga en las farmacias de la Comunidad Valenciana

Los farmacéuticos aseguran que los hospitales también están padeciendo el desabastecimiento de determinados medicamentos.

La Consejería de Sanidad constituirá una comisión permanente con los Colegios de Farmacéuticos de Valencia, Castellón y Alicante que abordará desde la próxima semana la deuda que mantiene la Administración con el sector y ha avanzado que pagará la factura correspondiente a dos meses cuando llegue una nueva partida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Así lo ha indicado la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof), María Teresa Guardiola, en el centro de Valencia para evidenciar la situación "límite" que vive el sector por la deuda de 450 millones que mantiene el Consell, por facturas que van desde el 15 de mayo hasta el mes de septiembre.

Los presidentes de los tres colegios oficiales han sido citados por el conseller del ramo, Luis Rosado, a una reunión en la sede de Sanidad que no ha dado "ningún resultado", según Guardiola, que ha resaltado, no obstante, que el conseller sí ha planteado la constitución de una mesa para comenzar a hablar la semana que viene de los impagos y dejar "para más adelante" las propuestas de la Administración, entre ellas el mecanismo de 'pronto pago' del 75% de la factura mensual.

Fuentes de Sanidad han precisado que esta comisión será permanente, y se incorporará a ella la Consejería de Hacienda, con el objetivo de analizar la evolución de los mecanismos de pago derivados del FLA.

Asimismo, han indicado que en el encuentro se ha manifestado la intención de "negociar cualquier elemento que en el próximo ejercicio facilite hacer frente a las cantidades que se adeudan y establecer un mecanismo de 'pronto pago' que garantice la liquidez" de las boticas.

Guardiola ha abundado que Rosado les ha avanzado que se procederá al pago de la factura de dos meses (el importe medio mensual es de 114 millones) "en cuanto llegue el FLA", aunque no ha precisado una fecha concreta.

Por su parte, fuentes de Sanidad han señalado que el objetivo de esta reunión era "demostrar su voluntad" para dar una solución a la situación y han advertido de que la huelga indefinida "no va a condicionar el pago a las oficinas de farmacia, ya que éste depende de la liquidez que se obtenga mediante el FLA".

La Conselleria tiene establecido un protocolo para garantizar la asistencia farmacéutica al paciente

Un Fondo de Liquidez Autonómico del medicamento

No obstante, insistido en que "la única solución viable es un FLA del medicamento", es decir, un "rescate especial del medicamento de la Comunidad Valenciana" y ha insistido en que el cierre patronal, que cumple este viernes su quinta jornada, se mantiene.

Preguntada sobre si considera que la convocatoria ha sido una medida para retener a los máximos representantes de los colegios para que no acudieran a la marcha, la directiva ha indicado que no, ya que "hay una preocupación por parte de ellos porque no tienen liquidez y una preocupación por parte nuestra porque tampoco tenemos liquidez y tenemos que cobrar".

Respecto a las consecuencias del paro indefinido, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha asegurado que la situación actual es "tremenda" y que, según ha podido saber, los propios hospitales padecían ya desabastecimiento de determinada medicación. "No los tenemos, no los podemos comprar, no es que no los tengamos porque no queramos, es que no tenemos liquidez para comprarlos", ha recalcado.

De hecho, fuentes de la patronal informaron de que las farmacias comenzaron a derivar el miércoles a los hospitales a los pacientes que necesitan fármacos elevados de precios, como algunos tratamientos oncológicos, de fertilidad o de operaciones de transplante, debido a la falta de 'stock', según informaron fuentes de la patronal.

Sanidad niega el desabastecimiento

No obstante, desde el departamento que dirige Luis Rosado han indicado que "en estos momentos fabricantes y distribuidores no han registrado incidencias de desabastecimiento" y que, en el caso de que llegaran a producirse, la conselleria "tiene establecido un protocolo para garantizar la asistencia farmacéutica al paciente que lo requiera".

Han recordado que "es una obligación legal de los farmacéuticos dispensar los medicamentos siempre que estén disponibles en el mercado" y que la Generalitat "garantiza a los ciudadanos que en todo momento tendrán acceso a cualquier medicación urgente que sea precisa".

En la marcha, en la que han participado más de un millar de farmacéuticos ataviados con batas blancas, los asistentes han portado dos pancartas principales, en las que podía leerse 'La farmacia no resiste más' y 'Vela, atención, si no pagas no habrá medicación'.

Asimismo, algunos carteles aseguraban que 'Císcar+Vela+Rosado, problema de salud garantizado', mientras otros les aconsejaban: 'Vuestra medicación es la dimisión'. También ha habido hueco para advertencias como 'Conselleria, paga, el tiempo se te acaba' y otros portaban un ataúd gigante en señal de duelo por las farmacias. Durante el recorrido, los asistentes han centrado sus eslóganes en pedir la dimisión del conseller de Sanidad, reclamar elecciones anticipadas y la devolución de las competencias del ramo al Estado, al grito de 'Si no sirven aquí, competencias para Madrid'.