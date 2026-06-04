¿Quieres trabajar para el CNI? Perfiles, salarios y requisitos

El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) busca trabajadores con perfiles muy distintos, desde especialistas en tecnología y ciberseguridad hasta sanitarios, pasando por traductores, conductores o expertos en análisis e inteligencia.

"Como cualquier otra organización, contamos con otros puestos en organismos de apoyo para el funcionamiento de nuestra actividad, como especialistas de los ámbitos de infraestructuras, jurídico, de administración, financiero o sanitario. Su aportación es vital en el cumplimiento de las misiones del CNI", explican en la propia web del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué perfiles buscan?

En concreto, el CNI busca trabajadores relacionados con las áreas de inteligencia, idiomas, tecnologías de la información y comunicaciones, operativa, seguridad, administración, infraestructura, sanidad, recursos humanos, recursos económicos, jurídica y de mantenimiento y servicios generales.

Entre los puestos de trabajo que se buscan se encuentran los de conductores, cocineros, cerrajeros o fontaneros. entre muchos otros. En la propia página web del CNI se puede leer toda la información y adjuntar el CV.

Requisitos para trabajar en el CNI

Los requisitos que establece el Centro Nacional de Inteligencia para acceder a alguna de las plazas que oferta son la discreción, el trabajo en equipo, la vocación de servicio público, el sacrificio y la lealtad, entre otros.

Además, el CNI también exige tener nacionalidad española, ser mayor de edad, tener la formación exigida para cada perfil, no padecer ninguna enfermedad que provoque una incapacidad a la hora de ejercer las funciones asignadas y poder obtener el informe favorable de seguridad.

En cuanto a los salarios, fuentes no oficiales apuntan que podrían rondar entre los 45.000 y los 60.000 euros brutos anuales dependiendo de la responsabilidad de cada puesto, aunque estos salarios concretos no son públicos.