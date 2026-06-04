Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

¿Quieres trabajar para el CNI? Perfiles, salarios y requisitos

El Centro Nacional de Inteligencia busca candidatos para cubrir puestos de traductores, sanitarios, conductores, diseñadores o administrativos, entre otros. La discreción es uno de los requisitos necesarios.

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

El CNI busca trabajadores con estos perfiles y requisitos | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) busca trabajadores con perfiles muy distintos, desde especialistas en tecnología y ciberseguridad hasta sanitarios, pasando por traductores, conductores o expertos en análisis e inteligencia.

"Como cualquier otra organización, contamos con otros puestos en organismos de apoyo para el funcionamiento de nuestra actividad, como especialistas de los ámbitos de infraestructuras, jurídico, de administración, financiero o sanitario. Su aportación es vital en el cumplimiento de las misiones del CNI", explican en la propia web del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué perfiles buscan?

En concreto, el CNI busca trabajadores relacionados con las áreas de inteligencia, idiomas, tecnologías de la información y comunicaciones, operativa, seguridad, administración, infraestructura, sanidad, recursos humanos, recursos económicos, jurídica y de mantenimiento y servicios generales.

Entre los puestos de trabajo que se buscan se encuentran los de conductores, cocineros, cerrajeros o fontaneros. entre muchos otros. En la propia página web del CNI se puede leer toda la información y adjuntar el CV.

Requisitos para trabajar en el CNI

Los requisitos que establece el Centro Nacional de Inteligencia para acceder a alguna de las plazas que oferta son la discreción, el trabajo en equipo, la vocación de servicio público, el sacrificio y la lealtad, entre otros.

Además, el CNI también exige tener nacionalidad española, ser mayor de edad, tener la formación exigida para cada perfil, no padecer ninguna enfermedad que provoque una incapacidad a la hora de ejercer las funciones asignadas y poder obtener el informe favorable de seguridad.

En cuanto a los salarios, fuentes no oficiales apuntan que podrían rondar entre los 45.000 y los 60.000 euros brutos anuales dependiendo de la responsabilidad de cada puesto, aunque estos salarios concretos no son públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El pago del alquiler consume ya el 50% del salario o más: "O Pagas el alquiler o haces la compra"

Alquiler de viviendas

Publicidad

Economía

Drones de la empresa española ARMMO

Una empresa española aspira a convertirse en la fábrica de drones más importante de Europa

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

¿Quieres trabajar para el CNI? Perfiles, salarios y requisitos

Retrasos trenes

Los retrasos en los trenes, la "nueva normalidad": "El compromiso de llegada no se cumple en el 70% de los encuestados"

Pensiones junio: cuándo paga la pensión cada banco y la pensión extra de verano
Pensiones

Pensiones junio 2026: cuándo paga la pensión cada banco y la pensión extra de verano

La hostelería teme nuevas restricciones
En hoteles y hostelería

Bruselas pone en la diana a bares, restaurantes y hoteles al proponer a España que suba el IVA del 10% al 21% en hostelería

Funcionario del SEPE expedientado en Mérida
SEPE

Un funcionario del SEPE, expedientado por atender a ciudadanos sin cita previa en Mérida

El trabajador se enfrenta a una posible sanción de hasta seis meses de empleo y sueldo después de que le acusaran de desobediencia.

Subsidio mayores de 52 años
Hacienda

Cómo afecta el subsidio de mayores de 52 años a la declaración de la Renta 2025 - 2026

Muchos beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años dudan cada año sobre cómo afecta esta ayuda a la declaración de la Renta y si Hacienda la considera un ingreso más. La clave está en conocer los límites que marca la normativa y las obligaciones que mantiene el SEPE para conservar el subsidio.

Cursos del SEPE gratis y online

Cursos SEPE gratis y online de junio 2026

Qué día se cobra el paro

Qué día se cobra el paro en junio 2026: día de pago de cada banco y qué entidades lo adelantan

El gigante chino Saic se instala en Galicia

El gigante chino Saic instalará en Galicia su primer proyecto industrial en Europa con más de 2.000 empleos

Publicidad