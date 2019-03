El PSOE pide más sensibilidad al PP para prorrogar la ayuda de 400 euros

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha exigido al Gobierno que tenga menos "soberbia" y más "sensibilidad" para prorrogar la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado sus prestaciones.



López ha calificado de "vergonzosa" la actitud del Ejecutivo de jugar con la "desesperación" de miles de españoles y ha vuelto a solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prorrogue esta ayuda por un año más.



En una rueda de prensa en la sede central de calle Ferraz, López ha aclarado que, más allá de su poca "sensibilidad", el Gobierno está "a tiempo" de tomar la decisión de prolongar el Plan Prepara para que no se "extinga" el próximo día 15. "Lo único cierto hasta el momento es que el Gobierno se ha negado y se ha mostrado siempre en contra de prorrogar esta ayuda", ha asegurado.



López ha afirmado que hasta ahora el Partido Popular ha "especulado" con la prórroga, pero que no ha anunciado ninguna "iniciativa concreta" para ayudar a los españoles que se han "quedado sin nada".



El PSOE ha intensificado su acción en Internet a favor de que el Gobierno prorrogue el Plan Prepara a través del envío de mensajes en las redes sociales por parte de dirigentes y militantes.



Bajo la etiqueta "#salvemos400e", numerosos políticos socialistas, entre ellos el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, y la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, han apoyado esta iniciativa escribiendo mensajes en Twitter y en Facebook.



Durante su comparecencia, López ha criticado a Rajoy por "no interrumpir su descanso" y por no haber convocado a un Consejo de Ministros para "rectificar" la determinación de acabar con la ayuda a los parados sin prestaciones.



El socialista también ha calificado de "intolerables" las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien aseguró que esta ayuda es para favorecer a los "parados de Zapatero". "Los dirigentes del Partido Popular le están faltando el respeto a personas que lo están pasando muy mal en este país, pedimos menos soberbia y más sensibilidad", ha subrayado.



López ha adelantado que el PSOE seguirá "movilizado" desde todos sus cargos públicos hasta que el Gobierno "no dé marcha atrás" en este asunto. "Si después del 15 no se ha prorrogado el plan, seguiremos presionando en todos los niveles", ha apostillado.

Parados de Galicia, Valencia y Cataluña no han recibido la prestación debido a un problema técnico.